PrestitoSì Finance, aperta nuova filiale partner a Monza

PrestitoSì Finance s.p.a. prosegue senza sosta nel proprio piano di espansione. Giovedì 28 novembre è stata inaugurata la filiale di Monza, partecipata nei costi di gestione da PrestitoSì Finance.

Il responsabile della filiale partner di Monza sarà Giovanni Coco, consulente del credito in possesso di un’ampia esperienza in questo settore.