Prestitosì Finance apre agenzia Family a Castellammare Di Stabia

PrestitoSì Finance, tra le principali realtà in Italia nel panorama dell’intermediazione creditizia, presente su tutto il territorio nazionale con oltre 200 credit advisor, 9 filiali dirette e 82 agency, comunica l’apertura di un nuovo negozio del credito PrestitoSì Family.

A Castellammare Di Stabia (Na), in via Francesco Petrarca, 67, è stata infatti inaugurata la nuova agency a marchio esclusivo sotto la direzione della dott.ssa Monica Sabatino.

Il progetto Family offre un’opportunità unica ai professionisti che vogliono entrare nel settore del credito da protagonisti. Grazie ad una formula flessibile, facilmente accessibile e al supporto di una realtà in forte crescita, alimenta lo spirito imprenditoriale. Aprire un negozio a marchio PrestitoSì Family rappresenta una grande opportunità in un mercato in forte crescita, dove l’esigenza dell’accesso al credito da parte delle famiglie è sempre alta.

La dott.ssa Sabatino vanta una decennale esperienza nel settore della contabilità dell’amministrazione. Ricorda così gli anni della sua prima esperienza lavorativa in una piccola azienda del suo paese: “Il ruolo della contabilità e amministrazione ha permesso di rapportarmi ogni giorno con banche, finanziarie e progetti creditizi che mi hanno insegnato tanto. Ho imparato ad affrontare le problematiche che, in un’azienda piccola media grande che sia, sono molteplici”.

E racconta l’inizio di questa nuova avventura professionale: “Ho conosciuto PrestitoSì così, per caso. Un giorno il mio collega dott. Aldo Savarese, con cui stavo già condividendo un piccolo ufficio dedito al settore assicurativo, mi porta all’attenzione un questionario da compilare della società PrestitoSì raccontando di noi e di ciò che avremmo voluto e potuto fare. All’inizio non nascondo che i dubbi sono stati molti, uno tra tanti il non sentirsi all’altezza, la paura di affrontare un investimento così grande su noi stessi e sul nostro futuro. Conoscere il dott. Nicola Defina è stato il primo fattore decisivo per me. Un uomo umile che ha saputo sempre supportarmi, incentivarmi e motivarmi affinché potessi credere in un futuro diverso da quello che avevo immaginato. Gli altri fattori chiave sono stati sicuramente la positività trasmessa da tutta la grande famiglia PrestitoSì che mi ha fornito una grande carica emotiva e mi ha trasmesso sicurezza e fiducia. Mi aspetto e credo fortemente che questo nuovo percorso ci possa portare tante soddisfazioni e che con la forza e la determinazione si possa arrivare ovunque, bisogna crederci ed io ci credo!”.