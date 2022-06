PrestitoSì Finance, Caterina Trevisone responsabile academy del gruppo

Per dare execution agli importanti obiettivi di crescita, PrestitoSì Finance S.p.A., società leader nel mercato dell’intermediazione creditizia e appartenente alla Holding H2B, nomina Caterina Trevisone Responsabile dell’Academy interna del Gruppo.

Caterina, consulente esperta sia nel settore della vendita telefonica che in quello della vendita face to face, ha gestito per lungo tempo gruppi di lavoro in qualità di team leader e supervisor curando l’aspetto formativo delle risorse affidate. Da oltre vent’anni si occupa di formazione, sia in aula che on the job, con interventi mirati su tecniche di comunicazione e di vendita, unitamente agli interventi di coaching sul singolo e su gruppi di lavoro.

Caterina Trevisone, Responsabile dell’Academy del Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A., afferma: “Essere la formatrice di tutta la rete di consulenti del credito PrestitoSì è un onore, si tratta di un ruolo di grande spessore e soprattutto di grande importanza all’interno di una realtà consolidata sull’intero territorio nazionale. Tra qualche mese ripartirà il programma di carriera First Class e sarà aggiornato anche il calendario di eventi per tutta la rete di consulenti, dipendenti e collaboratori PrestitoSì con docenti e formatori di fama nazionale e internazionale. L’Academy sarà attiva quotidianamente e non solo per giovani neodiplomati o neolaureati, ma anche per gli specialisti del settore e i titolari delle agency PrestitoSì Family che vogliono migliorare le proprie competenze. Il programma di carriera First Class prevede un percorso formativo modulare su diversi argomenti: normative di settore, politiche del credito, prestiti personali, cessione del quinto, mutui e finanziamenti aziendali, Aree Life e Business, infrastrutture informatiche e CRM.”