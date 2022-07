PrestitoSì Finance S.p.A. e FCA Bank sottoscrivono accordo quadro

PrestitoSì Finance S.p.A., tra i principali player nel mercato dell’intermediazione creditizia in Italia, comunica un accordo quadro di partnership per la distribuzione di prodotti e servizi con FCA Bank, banca con un’esperienza quasi centenaria nei settori del finanziamento auto e della mobilità.

Questa convenzione valorizza ancora di più la nostra offerta già ben articolata e in grado di soddisfare a 360° le richieste della nostra rete di Credit Advisors e di conseguenza del cliente. Si tratta, inoltre, di una partnership di grande rilievo per PrestitoSì, che ci consente di avere un vantaggio competitivo e di velocizzare i processi lavorativi. Infatti, i nostri Credit Advisors e la rete dei negozi PrestitoSì Family potranno proporre prodotti e servizi di FCA Bank in piena autonomia alla loro clientela, grazie alla procedura 100% digitale.

Vincenzo Langella, Direttore commerciale del Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A., dichiara: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo sottoscritto con FCA Bank, una delle principali realtà bancarie digitali online. Si tratta di una partnership dall’alto valore strategico per PrestitoSì, in quanto ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra offerta in uno dei comparti chiave per il nostro business e ci consente di rispondere concretamente alle aspettative dei nostri clienti e dei nostri consulenti del credito. Questo accordo conferma, ancora una volta, come i nostri partners ripongano molta fiducia in PrestitoSì e ciò è motivo di grande soddisfazione. Quello che ci preme da sempre è arricchire la nostra offerta e proporre, così, al mercato servizi altamente professionali, nell’ottica di una crescita continua della nostra Rete sotto l’aspetto quantitativo ma soprattutto qualitativo”.