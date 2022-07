PrestitoSì Finance, I semestre da record: aumenta il fatturato, crescono i volumi e sale la quota di mercato

Dopo una chiusura del 2021 con numeri da capogiro, PrestitoSì Finance s.p.a. prosegue a passo di corsa anche nel 2022 e raggiunge nuovi record.

Nel 2021 si sono registrate le migliori performance di sempre per PrestitoSì ed è possibile affermare che il primo semestre di quest’anno sia andato ancora meglio confermando la leadership di PrestitoSì sul mercato della mediazione creditizia.

Vincenzo Barba, presidente della Holding H2B, dichiara: “Il bilancio 2022 evidenzia una crescita positiva di tutte le Unit Business del Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A. a conferma dell’approccio strategico e positivo delle partecipate della Holding H2B. Proseguiamo su questa strada nell’attività core anche grazie al lancio delle divisioni AziendaSì e MutuoSì e parallelamente al percorso di crescita per le società RentalSì e AssicuraSì. Numeri importanti per una realtà che non si è basata su acquisizioni di altre società, ma cresce in maniera strategica e indipendente. I numeri parlano da sé: il fatturato è aumentato del 40% rispetto ai primi sei mesi del 2021 salendo a quota 3 milioni e 100.000 euro. Si è registrato un incremento di volumi di affari, passando da 1.946.173,99€ a 3.133.200 euro, con un obiettivo e una previsione di chiusura dell’anno 2022 a 7 milioni di fatturato. Stiamo mettendo delle basi solide per un vero e proprio salto di paradigma per l’anno 2023”.

Vincenzo Langella, Direttore Commerciale del Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A., afferma: “Il primo semestre del 2022 è stato il migliore di sempre per i principali indicatori commerciali e finanziari confermando gli obiettivi in termini di volumi e fatturato che avevamo annunciato. Il comparto QuintoSì raggiunge i 46 milioni e 360 mila euro, la divisione Prestiti Personali4 milioni e 900 mila euro di liquidati e la divisione MutuoSì ha registrato un boom di richieste toccando le 260 pratiche per 25 milioni di richieste mutuo. La divisione AziendaSì, di recente ristrutturazione, ci ha dato già degli ottimi risultati raggiungendo i 31 milioni e 868 mila euro di intermediato. Tutto ciò conferma come il duro lavoro che abbiamo messo in campo dietro le quinte per presentarci al mercato con una nuova veste, abbia condotto ai risultati sperati. Del resto, noi di PrestitoSì, ci siamo sempre contraddistinti per il nostro approccio innovativo e di valore e questo non passa inosservato. Il merito di questa crescita spettacolare è legato soprattutto alla nostra offerta estremamente attrattiva che ricopre il mercato a 360°. Infatti, ci ha consentito di farci strada e di posizionarci tra i principali players del mercato italiano”.