PrestitoSì Finance, sottoscritto accordo con Igea Banca per il prodotto Tfs

PrestitoSì Finance s.p.a. tra le primarie realtà nel panorama della mediazione creditizia, con 130 consulenti finanziari, 60 negozi a marchio esclusivo PrestitoSì e 5 filiali dirette, ha sottoscritto un accordo con Igea banca per il prodotto Tfs, trattamento di fine servizio.

“Siamo soddisfatti dell’accordo sottoscritto con Igea Banca – sottolinea Il direttore commerciale di PrestitoSì, Vincenzo Langella -. Il prodotto Tfs valorizza ancora di più la nostra offerta già ben articolata, in grado di soddisfare a 360 gradi le richieste della nostra rete. Da sempre la nostra azienda si è impegnata per offrire un servizio eccellente in tutti i comparti e in particolare nella divisione cessione quinto, con un back office specializzato e in continua evoluzione. L’accordo sottoscritto offre agli specialisti della cessione del quinto un ulteriore valido motivo per entrare a far parte della nostra azienda e beneficiare di tutte le opportunità di un gruppo sempre pronto ad ascoltare e investire sulle proprie risorse”.

