PrestitoSì Finance inaugura nuova sede della filiale diretta di Torino

PrestitoSì Finance S.p.A., tra i principali player nel mercato dell’intermediazione creditizia in Italia, è lieta di comunicare l’apertura della nuova sede della Filiale Diretta PrestitoSì di Torino. La nuova sede, in via Principe Tommaso, 49, rispecchia la nostra filosofia aziendale e i canoni della brand identity ben strutturata e di forte riconoscibilità sul mercato della mediazione creditizia.

Questa nuova sede della Filiale Diretta di Torino rappresenta un nuovo punto di partenza per consolidare ancora di più la nostra presenza sul territorio piemontese e, in particolare, su quello Torinese dove siamo presenti con altre due agency a marchio esclusivo PrestitoSì Family. Ad oggi PrestitoSì Finance S.p.A. è presente su tutto il territorio nazionale con 230 Credit Advisor, 11 Filiali Dirette e 92 agency a marchio esclusivo.

Nicola Defina, Responsabile della Filiale di Torino, dichiara: “sono molto orgoglioso e soddisfatto di iniziare un percorso in una sede del tutto nuova. Ringrazio l’azienda per aver creduto in me e per avermi affidato questo incarico di Responsabile della Filiale Diretta PrestitoSì di Torino. PrestitoSì è una realtà che crede e investe per davvero nelle persone. Io ne sono l’esempio concreto. La decisione che mi ha portato, qualche anno fa, ad abbracciare anche il settore del credito, è stata la possibilità di diventare uno specialist, non solo nel comparto assicurativo, ma anche nel settore finanziario e creditizio. Grazie a PrestitoSì, sono riuscito a realizzare questo sogno. Dapprima ho sposato il progetto dell’agency PrestitoSì Family, in quanto ritengo che, ad oggi, sul mercato italiano l’azienda che rappresento, sia il punto di riferimento per tutte le famiglie e le PMI italiane. Questo lo dicono i fatti, basti pensare che offriamo una consulenza mirata e personalizzata grazie all’offerta multiprodotto. In questa nuova sede mi aspetto di raggiungere traguardi importanti e di rafforzare e consolidare ancora di più la presenza di PrestitoSì sul territorio piemontese”.

Silvy Degola, Master Credit Advisor PrestitoSì, dichiara: “mi ritengo davvero fortunata di far parte del grande Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A. e l’inizio di questo nuovo percorso professionale mi rende ancora più orgogliosa. Ripenso a quando sono entrata in PrestitoSì ed è stato un caso. Ho una laurea specialistica in giurisprudenza e, vista la mia preparazione giuridica, il mondo finanziario mi affascinava, soprattutto la cessione del quinto essendo un prestito garantito da normative di legge in continuo adeguamento. Lavoravo in una grande banca, ma il prodotto unico e i criteri molto ristretti non mi davano molte possibilità per i miei clienti. Un mediatore creditizio era l’ideale e PrestitoSì era ed è l’unica realtà in grado di rispondere alle mie esigenze e a quelle della mia clientela. È un marchio in continua evoluzione con grandi opportunità di carriera, solidità e diversificazione prodotto. Da questo nuovo percorso mi aspetto una crescita non solo professionale ma anche personale”.