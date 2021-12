PrestitoSì Finance inaugura nuovo punto a San Sebastiano al Vesuvio

PrestitoSì Finance Spa ha inaugurato lo scorso 30 novembre a San Sebastiano Al Vesuvio (Na) la sua 88ma agenzia a marchio esclusivo PrestitoSì Family. Il nuovo punto vendita si trova in via Conte di Piromallo, 18, ed è gestito da Tommaso Sannino.

Ad oggi la società di mediazione creditizia è presente su tutto il territorio nazionale con 11 filiali dirette, 215 credit advisors e 88 agency a marchio esclusivo.

Il titolare del nuovo negozio del credito si dichiara molto emozionato ed entusiasta per l’inizio del suo nuovo percorso professionale.

“Sono davvero impaziente di iniziare questa nuova avventura. Ho atteso tanto questo momento e per me è un sogno che si realizza – ha commentato così l’inizio della sua attività Tommaso Sannino -. Ho sempre collaborato a livello amatoriale per la gestione e invio di pratiche finanziarie, avendo già un lavoro da contabile. Lavoro per me affascinante dato che ho una propensione all’approccio umano. Il settore creditizio offre buone opportunità per chi è alla ricerca di un nuovo impiego. E non solo, io sono il diretto testimone che il progetto PrestitoSì Family può offrire nuove possibilità anche imprenditoriali. Ho conosciuto PrestitoSì grazie ai social. Dopo un’attenta valutazione, mi sono convinto di entrare nella grande famiglia grazie al dott. Nicola Defina. Sin da subito siamo entrati in sintonia e devo dire che è una persona capace di rappresentare PrestitoSì ai massimi livelli. L’organizzazione e l’operatività di questa società non ha eguali, per non parlare dell’attenzione che si dà alla formazione. Grazie all’Academy PrestitoSì e il programma di carriera First Class è possibile acquisire tutte le competenze in materia di prodotti creditizi e finanziari. Il mio motto è: lavora in silenzio e lascia che il tuo successo faccia rumore. Ovviamente il successo è la base per ogni attività. Avere cura del cliente, soddisfare le sue esigenze non solo genera una personale esperienza positiva ma, tramite il passaparola, induce ad un effetto a catena molto importante ai fini professionali”.