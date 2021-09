PrestitoSì Finance inaugura la nuova sede direzionale Area Nord Italia

PrestitoSì Finance S.p.A. prosegue senza sosta il suo piano di espansione. La società di mediazione creditizia comunica l’apertura della nuova sede direzionale Area Nord Italia. Nel prestigioso quartiere Bicocca di Milano, in viale dell’innovazione, snc, lunedì 13 settembre è stata infatti inaugurata la struttura di 400 mq, acquistata dalla Barba Real Estate s.r.l.

Ad oggi PrestitoSì Finance è presente su tutto il territorio nazionale con 200 credit advisor, 10 filiali dirette e 85 agency a marchio esclusivo. La nuova sede direzionale Area Nord Italia sarà il nuovo punto di riferimento sia per la rete di consulenti che vogliono avvicinarsi al settore creditizio, che per coloro che operano nel settore del credito. E non solo, sarà l’accesso diretto al credito per le famiglie e le imprese del territorio lombardo.

Nel video racconto dell’inaugurazione, il presidente Vincenzo Barba taglia il nastro davanti alla nuova sede.

Il direttore commerciale del gruppo PrestitoSì Finance, Vincenzo Langella, risulta molto soddisfatto dei risultati raggiunti e dichiara: “Siamo molto entusiasti e soddisfatti di questa nuova apertura nella città di Milano, il polo industriale ed economico per eccellenza in Italia. Un importante struttura di 400 mq acquistata dalla società di gestione e trading immobiliare del gruppo, Barba Real Estate, nel prestigioso quartiere Bicocca di Milano. La nuova sede direzionale Area Nord Italia avrà una duplice funzione: da un lato fungerà da attività di vendita diretta per la clientela del territorio lombardo; dall’altro, sarà il punto di riferimento per tutta la nostra rete di collaboratori nell’Area Settentrionale. Colgo l’occasione per dire che per fine anno sarà pronto il nostro piano di espansione industriale relativo agli anni 2022-2024, che prevedrà una forte espansione nell’Area Nord Italia. Tutte le nostre energie e le nostre forze sono orientate proprio alla creazione di valore sul mercato”.