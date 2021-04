PrestitoSì Finance: la voce dei credit advisor

First Class è l’esclusivo programma di carriera dell’Academy PrestitoSì che mira alla crescita professionale e personale dei credit advisor. Ha riscosso grande interesse e partecipazione sia tra i più giovani che tra i consulenti più esperti.

Dei giovani consulenti del credito raccontano la loro esperienza e come il percorso di carriera First Class gli abbia cambiato a vita.

La storia di successo di Gaspare Belcastro

Il primo a raccontare la propria esperienza è Gaspare Belcastro. Il giovane credit advisor racconta come in passato avesse avuto già modo di conoscere da vicino il mondo del lavoro e come più volte si fosse scontrato con realtà fatte di promesse di crescita poi disattese.

“Fin dal primo colloquio in PrestitoSì, ho avuto la sensazione che quelle parole, come crescita, formazione, carriera, non fossero frasi di circostanza. Esisteva un progetto, qualcuno mi stava dando un’opportunità e tutti gli strumenti per farne tesoro, un’opportunità non soltanto professionale, ma anche l’occasione di restare nel Paese dov’ero nato e cresciuto”.

Parla di un’esperienza non solo professionale, ma anche umana.

“Spesso ti trovi al cospetto di persone con esigenze più profonde e per loro non sei soltanto un consulente, diventi un amico, un confidente. Quando riesci laddove altri prima di me avevano fallito, perché sei riuscito ad individuare il problema e quindi a porvi rimedio, la loro riconoscenza è la giusta ricompensa l’impegno profuso”.

Inoltre, spiega che più che un motto ha una filosofia di vita: niente è impossibile se lo vuoi veramente. “PrestitoSì è il contesto giusto dove mettere a frutto le proprie competenze, affinare i propri talenti e scoprirne di nuovi”.

La storia di successo di Francesca Maffei

La seconda a raccontare la sua esperienza è Francesca Maffei.

La giovane credit advisor racconta come First Class sia stata per lei un’opportunità di credere nelle sue potenzialità. Il Covid-19 le ha stravolto la vita.

“Nel momento in cui pensavo fosse più difficile ricominciare, è arrivata questa bella opportunità offerta da PrestitoSì con il programma First Class. Questa Academy consente di intraprendere un piano di carriera che ti porta a diventare un consulente del credito a tutti gli effetti”.

Ha imparato a creder di più in sé stessa, ad essere più determinata, dinamica e positiva. Per il futuro si aspetta di raggiungere molti traguardi e obiettivi.

La storia di successo di Diodata Penna

La terza a raccontare la sua esperienza è Diodata Penna. La giovane Credit Advisor racconta come non si sentisse a suo agio nel suo ruolo che ricopriva in azienda.

“Non mi sentivo me stessa perché non avevo trovato ancora una mia dimensione, ero una figura ibrida insomma. Tutto è cambiato con l’introduzione di un piano carriera ben definito che è quello del programma formativo First Class. Ha segnato una vera rivoluzione nella mia vita lavorativa, in quanto mi ha dato la possibilità di crescere e di formarmi professionalmente, permettendomi di diventare quella che sono oggi: una consulente con delle buone competenze e una buona padronanza del prodotto finanziario”.

Dunque, PrestitoSì le ha dato la possibilità di mettersi in gioco e ha creduto in lei sin da subito nonostante la sua inesperienza, accompagnandola passo dopo passo nel suo percorso di crescita.

