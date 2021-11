PrestitoSì Finance entra nella classifica Leader della Crescita 2022 del Sole 24 Ore

PrestitoSì Finance S.p.a. è stata inserita nella prestigiosa classifica italiana di Leader della Crescita 2022 realizzata dal Sole 24 Ore e Statista. Il rapporto Leader della Crescita 2022 è una lista di 450 aziende italiane che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato tra il 2017 e il 2020. All’interno del rapporto sono protagoniste quelle realtà che hanno saputo progettare coraggiosi piani di rilancio per il post covid-19 e che hanno scommesso di più sulla crescita per il futuro.

“In un periodo di eccezionale complessità segnato dalle conseguenze della pandemia, PrestitoSì ha confermato la capacità di raggiungere gli obiettivi e rispettare gli impegni. È importante sottolineare che al fine di stilare la classifica, i dati raccolti riguardano il triennio 2017-2020 e PrestitoSì nel 2021 registra un +35% del fatturato raggiungendo i 100 milioni di volumi intermediati – si legge in un comunicato stampa -. Si tratta di una crescita non solo in termini di fatturato, ma soprattutto di un percorso dal punto di vista organizzativo e di posizionamento. Infatti, in quest’ultimo semestre abbiamo lavorato incessantemente per gettare delle basi solide per il 2022”.

PrestitoSì è passata dall’essere una “piccola azienda nata da un sogno, da un’idea innovativa alla realtà dinamica e numerosa che è oggi”. È presente su tutto il territorio nazionale con 210 credit advisor, 11 filiali dirette e 87 agency a marchio esclusivo. “Abbiamo creato una struttura organizzativa efficace che ci ha concesso una crescita a 360° e che permette di evolverci giorno dopo giorno. Essere Leader della Crescita per noi è motivo di orgoglio. Dimostra come la forza, la coesione, l’impegno nella ricerca di nuove opportunità di sviluppo, portano a grandi risultati”, conclude la nota.