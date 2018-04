PrestitoSì Finance, nasce il nuovo employee training

di

In un’ottica di continua crescita e di potenziamento delle conoscenze e delle skill del proprio team PrestitoSì ha avviato un nuovo programma formativo dedicato allo staff interno.

L’employee training sarà articolato in 20 incontri: 10 moduli saranno dedicati alla formazione per l’alta direzione ed il management, i restanti 10 per gli altri membri dell’organico interno.

Una scelta strategica che conferma la volontà del Gruppo PrestitoSì di dedicare importanti risorse a un aspetto mai come oggi così importante quale la formazione, considerata una strategia vincente per creare valore e vantaggio competitivo per l’intera azienda.

L’employee training di PrestitoSì Finance è stato affidato a Francesco Rodia, professionista con competenze comprovate e trasversali in variegati ambiti della formazione e della programmazione neuro-linguistica: dalla crescita personale all’empatia, dal self empowerment alla difesa mentale.

“La formazione del personale rappresenta uno dei passaggi chiave che un’azienda ha bisogno di attuare per essere competitiva in un mondo in cui i cambiamenti avvengono con estrema rapidità – sottolinea il presidente del Gruppo PrestitoSì Finance, Vincenzo Barba -. Indipendentemente dal ruolo che si ricopre e dal lavoro che si svolge, per ognuno di noi è fondamentale aggiornarsi costantemente ma soprattutto evolversi come persone. Per crescere bisogna apprendere, per apprendere bisogna essere super motivati e carichi ogni giorno ma, soprattutto, bisogna avere bene in testa gli obiettivi che si vogliono raggiungere perché, come disse il grande pensatore Friedrich Schiller, ‘L’uomo cresce con il crescere dei suoi scopi’. Potenziare al massimo lo sviluppo del proprio team significa fornire ai dipendenti una motivazione e una conoscenza tale da consentire loro di svolgere i propri compiti nel modo migliore possibile. Lavoratori più qualificati e preparati sono senz’altro maggiormente produttivi, essendo stimolati a dare sempre di più per conseguire risultati soddisfacenti sia per se stessi che per l’azienda. In un’epoca dinamica e caratterizzata dal forte impatto del digital, gli strumenti per la formazione aziendale risultano essere potenzialmente infiniti. Un’azienda felice è un’azienda produttiva e, per rendere tutto ciò possibile, è di fondamentale importanza fornire al team un sentimento genuino di gratificazione”.

“La sfida epocale che coinvolge tutte le aziende proattive oggi – spiega Rodia – si consuma su diversi livelli competitivi come: aggiornamento tecnologico costante, neuromunicazione e neuromarketing efficace, organizzazione Funzionale di tutta la filiera operativa, efficacia, efficienza, leadership funzionale del management, resilienza, flessibilità. Il tutto passa attraverso la qualità delle risorse umane coinvolte nella filiera operativa e produttiva aziendale, il senso di appartenenza e la capacità di aggiornarsi costantemente per soddisfare tutte le richieste provenienti dal mercato. La formazione costante è strategica per strutturare e consolidare il successo del progetto. Le aziende che si preoccupano di creare un’accademia formativa interna che funga da contenitore nel quale far confluire costantemente conoscenza e dal quale far defluire competenze condivise e funzionali agli obiettivi aziendali, stanno creando e costruendo il loro futuro, fatto di successi e obiettivi raggiunti. Con il presidente Vincenzo Barba abbiamo strutturato tutta una serie di moduli e di azioni atte a soddisfare tutti i parametri indicati in precedenza, prendendo spunto dalle neuroscienze e dalle esperienze dei grandi leader che hanno prodotto e producono azioni di successo”.

