PrestitoSì Finance inaugura il nuovo headquarter della Holding H2B a Solofra (Av)

L’attesa è finalmente terminata e siamo lieti di presentare il Nuovo Headquarter della Holding H2B e del gruppo PrestitoSì Finance SpA.

Mercoledì 1° giugno alle 19:00 è stata infatti inaugurata la struttura di 1.200mq, acquistata dalla Barba Real Estate srl, società di gestione e trading immobiliare della Holding H2B. L’importante investimento va ad aggiungersi a quello dell’imponente struttura di 400 mq nel prestigioso quartiere Bicocca di Milano, in viale dell’innovazione, 13.

Il nuovo quartier generale si trova nel cuore di Solofra (Av), città della nostra storica sede centrale e operativa, in via Fratta, snc, e sarà il punto di riferimento per tutta la rete di consulenti, di dipendenti, collaboratori e rete dei negozi del credito in tutta Italia.

Un importante tassello è stato aggiunto al nostro piano di espansione e siamo certi che sarà un nuovo punto di partenza per la Holding H2B e per tutto il Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A.

L’imponente struttura si divide in tre livelli. Sul primo livello abbiamo una grande sala d’attesa, la nostra Academy PrestitoSì e gli uffici del management. Sul secondo livello troviamo i nostri Back Office Cessione del Quinto, Prestiti Personali, Mutui e Finanziamenti Aziendali; gli uffici delle Aree Commerciali e delle Aree IT & Marketing. Sul terzo livello abbiamo, invece, gli Uffici dell’Alta Direzione, dell’amministrazione e un’ampia sala riunioni. Quest’ultima con impianti e schermi di ultima generazione, in quanto lo sviluppo e l’avanguardia tecnologici sono una prerogativa per noi di PrestitoSì. Inoltre, è stata sfruttata la luminosità e la luce che le numerose vetrate consentono di avere, anche attraverso la cromoterapia e l’utilizzo di colori adatti, si è cercato di illuminare lo spazio con l’obiettivo di rilassare e stimolare le attività che si svolgono in sede.

Vincenzo Barba, Presidente della Holding H2B, dichiara: “Il nostro nuovo Headquarter sarà strategico per i nostri piani di espansione. Infatti, il nuovo Quartier Generale sarà il punto di riferimento per tutta la rete di consulenti, di dipendenti, collaboratori e rete dei negozi del credito in Italia. La struttura si trova nel cuore di Solofra (AV), città della nostra storica sede centrale e operativa, come orgoglio al nostro passato e, allo stesso tempo, simbolo di una nuova ripartenza. Parliamo di un edificio moderno che si ispira alla nostra filosofia aziendale e rispecchia la nostra brand identity. Infatti, sono stati ricreati degli ambienti luminosi e degli spazi confortevoli per il benessere di tutti i nostri dipendenti e collaboratori. Siamo certi che l’apertura della nostra nuova sede, del nuovo Headquarter, sarà soltanto l’inizio di un nuovo percorso e di una nuova era per noi della Holding H2B e di tutto il Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A. Da questa nuova sede potremo esprimerci al meglio e potremo così aprire un nuovo capitolo di espansione”.