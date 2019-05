PrestitoSì Finance, nuovo logo e nuovo sito web

PrestitoSì Finance s.p.a. ha presentato al pubblico il nuovo logo e il nuovo sito web aziendale.

Il restyling vuole rappresentare il nuovo posizionamento dell’azienda e il percorso di crescita che la società ha pianificato per i prossimi anni, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per le famiglie e le imprese, attraverso la rete di negozi del credito a marchio esclusivo PrestitoSì, spiega una nota della società.

“Il concept alla base del progetto di restyling del sito web e del logo di PrestitoSì, curato interamente dalla società It della holding H2B Creiamo Valore Italia, è lo stesso che da sempre guida l’azienda: offrire un servizio di qualità e un’esperienza eccellente ai consulenti del credito e all’utente finale – spiegano i verti della società -. Non a caso, il nuovo sito è stato costruito con l’obiettivo di essere facilmente accessibile sia agli aspiranti credit advisor interessati a conoscere da vicino l’azienda, sia al cliente finale che vuole richiedere un preventivo per uno o più prodotti creditizi intermediati da PrestitoSì Finance. Dunque, un percorso, meglio ancora un viaggio, che ogni utente può scegliere di affrontare a seconda dei propri gusti o interessi. Nel nuovo sito web viene dato, inoltre, ampio spazio alla Hìholding H2B, la società capogruppo che detiene quote partecipative nella società PrestitoSì Finance nonché in RentalSì ed AssicuraSì”.

Completamente rinnovata la sezione multimediale, con un’ampia galleria di foto e video dedicata agli eventi che ruotano attorno al mondo PrestitoSì: dall’apertura di nuovi negozi del credito a marchio esclusivo alla convention annuale, senza dimenticare le interviste ed i racconti dei membri del Team e dei Consulenti del Credito che hanno deciso di fare parte di questa famiglia.

Grande spazio, poi, alla nuova accademia formativa, con il calendario degli appuntamenti previsti per il 2019 e la descrizione completa dei tre master erogati dall’Academy e creati per offrire, sia ai più giovani che a coloro che vogliono semplicemente migliorare le proprie competenze, l’opportunità di conoscere da vicino il mondo della consulenza creditizia e di diventare un professionista del credito.

È stato infine reso ancora più agevole il collegamento con i canali social Facebook, LinkedIn e Instagram dell’azienda, nonché la condivisione dei contenuti presenti nelle diverse pagine.