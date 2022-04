Prestitosì Finance: al via partnership con Banca Ifis

PrestitoSì Finance spa e Banca Ifis hanno siglato una partnership relativa ai finanziamenti di medio e lungo termine alle imprese e al prodotto factoring. Lo ha annunciato ieri la società di mediazione creditizia guidata da Vincenzo Barba, precisando che si tratta di un accordo strategico soprattutto “se si considera che Banca Ifis opera con pochi e selezionatissimi mediatori creditizi”.

L’intesa prevede la possibilità per i consulenti del credito di PrestitoSì Finance caricare le pratiche sulla “esclusiva ed innovativa piattaforma che Banca Ifis ha messo a disposizione della rete”, e di beneficiare del supporto dei responsabili di filiale per le istruttorie. Questo garantisce un vantaggio competitivo che consente di velocizzare il lavoro e di dare una risposta immediata alla clientela.

* “Siamo davvero entusiasti di aver sottoscritto un accordo di partnership con Banca Ifis, con la quale c’è stata, sin da subito, grande sintonia. È una convenzione importante e, senza dubbio, strategica che consentirà alla rete di specialist imprese di approcciarsi in maniera efficace ed innovativa ad un nuovo segmento di clientela – ha dichiarato Marco de Silva, responsabile divisione impresa, AziendaSì -. Oggi per gli specialist imprese questo accordo rappresenta un ulteriore motivo per entrare a far parte della nostra azienda e beneficiare di tutte le opportunità di un Gruppo che è sempre pronto ad ascoltare ed investire nelle migliori risorse”.