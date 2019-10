PrestitoSì Finance presenta il contest dedicato alla rete dei credit advisor

PrestitoSì Finance s.p.a. ha presentato il nuovo contest “PrestitoSì porta i migliori dal migliore al mondo Tony Robbins” dedicato alla rete di credit advisors. L’azienda ha messo in palio 20 biglietti per assistere all’evento di formazione più importante dell’anno nel panorama internazionale. Dal 21 al 24 maggio, infatti, a Birmingham si terrà il corso del numero uno al mondo nell’ambito del coaching e del potenziamento personale e professionale.

La vittoria andrà ai 20 consulenti che metteranno in campo le migliori performance in termini di volumi di produzione liquidati nel periodo compreso tra il 4 novembre 2019 e il 4 febbraio 2020. I nomi dei vincitori verranno annunciati nel corso della nuova edizione del PrestitoSì Day, che si terrà ad aprile 2020. Questi i premi che verranno assegnati:

Best Performance Prestiti Personali;

Best Performance Cessione del Quinto;

Best Performance Mutui;

Best Performance Impresa;

Premio produzione connubio Prestiti Personali e Cessione del Quinto;

Premio produzione quota rosa;

Premio produzione miglior agente di filiale;

Premio produzione miglior direttore di filiale;

Premio produzione miglior area manager;

Premio produzione migliore agency





Tony Robbins non ha bisogno di molte presentazioni. Coach, imprenditore e scrittore di fama mondiale, nel corso della sua carriera ha potenziato più di 50 milioni di persone, provenienti da ogni angolo del pianeta.

L’evento di Birmingham, denominato “Sprigiona il Potere che è in Te”, attraverso un programma articolato in 4 giorni fornirà nozioni di psicologia del successo, necessarie per trasformare limiti e paure in potere e raggiungere il massimo della propria espressione, sia nel business ma anche nelle relazioni quotidiane.

PrestitoSì da sempre si dimostra attenta ai temi della Formazione e della Crescita Professionale per la propria Rete di Credit Advisor. È per questo motivo che l’azienda ha deciso di investire importanti risorse nella creazione della Scuola di Formazione Academy. Sin da quando PrestitoSì è entrata in questo mercato, si è posta l’obiettivo di creare un nuovo modello di Consulente del Credito, più attento e vicino alle esigenze del consumatore della nuova economia.

“Sono un grande estimatore di Tony Robbins e quello di Birmingham sarà il quarto evento a cui avrò il piacere di partecipare – ha dichiarato Vincenzo Langella, presidente della società PrestitoSì Finance -. I suoi seminari per me e, in generale, per l’alta direzione dell’azienda hanno rappresentato e rappresentano ancora oggi un punto di riferimento fondamentale nella nostra crescita. Stavolta abbiamo deciso di portare con noi non soltanto il management ma anche i consulenti del credito che si dimostreranno più produttivi e efficienti nei prossimi mesi. Da sempre siamo convinti che il miglior investimento che un’azienda possa fare sia sulle persone. Questo contest ha proprio l’obiettivo di stimolare la rete a fare sempre meglio. Vogliamo che siano consapevoli che alle loro spalle c’è un’azienda forte, sempre pronta ad aiutarli e sostenerli, fornendo loro servizi e strumenti per affrontare nel migliore dei modi la professione”.