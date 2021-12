PrestitoSì Finance: riconosciuta da Le Fonti come Eccellenza dell’Anno

PrestitoSì Finance è stata premiata come Eccellenza dell’Anno – Innovazione e Leadership nella XI edizione annuale de “Le Fonti Awards”.

Le Fonti Awards sono tra i più importanti premi a livello nazionale ed internazionale per il settore economico, finanziario e legale. L’importante risultato viene fuori da comitati di eccellenza, dalle loro redazioni specializzate e dalla loro business community di oltre 10,5 milioni di persone.

La categoria in cui la nostra realtà si è distinta ed è stata selezionata come vincitrice è la seguente:

Eccellenza dell’Anno – Innovazione & Leadership

A tal proposito, le Fonti dichiarano: “La nostra redazione, congiuntamente alla nostra giuria, vi segnala per essere un’eccellenza in continua crescita. In particolare siete un punto di riferimento all’avanguardia nella mediazione creditizia. Siete un leader in grado di puntare su innovazione, flessibilità e qualità”

All’evento, che si è tenuto il 25 novembre 2021 presso l’Hotel Savona a Milano, erano presenti figure di spicco del mondo istituzionale, militare e del giornalismo italiano.

A ritirare il prestigioso premio sono stati Vincenzo Barba, presidente della holding H2B, e il direttore commerciale del Gruppo PrestitoSì Finance, Vincenzo Langella.

Un importante riconoscimento che dimostra come PrestitoSì ha saputo farsi strada in un mercato sempre più competitivo e con pochi spazi per chi non vantava radici già solide nel settore. La determinazione, la vision e il duro lavoro hanno fatto sì che negli anni PrestitoSì diventasse un’azienda riconosciuta ed apprezzata dal mercato italiano. Un modello di Business vincente, ambizioso e lungimirante che ha sempre messo al centro concretamente le persone e, in particolare, i consulenti del credito.

PrestitoSì si è sempre chiesta in che modo fosse possibile creare valore per i consulenti stessi e per il mercato. Questo è il fil rouge che ha accompagnato l’azienda consentendole di raggiungere risultati e numeri di grande spessore, come 215 credit advisor, 88 agency a marchio esclusivo e 11 filiali dirette. Oggi è una realtà consolidata e in continua evoluzione sul panorama italiano dell’intermediazione creditizia.

Nel 2022 verranno presentate numerose e importanti novità. Infatti, il nuovo anno si aprirà con l’evento inaugurale del Nuovo Quartier Generale a Solofra (AV) che ospiterà tutta la nostra organizzazione e il polo accademico.

Chi entra in contatto con PrestitoSì sa di avere un’ampia scelta a sua disposizione. Sa di poter fare la differenza grazie ad un’attenzione maniacale rispetto ai servizi e nel sostenere i progetti e la crescita della Rete. In estrema sintesi, sa di poter vincere.