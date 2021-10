PrestitoSì Finance sbarca in Sardegna. Nuova agenzia a Iglesias

PrestitoSì Finance S.p.A. ha aperto una nuova agency PrestitoSì Family ad Iglesias (Ci), in Sardegna. La società di mediazione creditizia raggiunge così quota 86 agency a marchio esclusivo e aggiunge un altro importante tassello per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale 2019/2021. Ad oggi l’azienda è presente su tutto il territorio italiano con 200 credit advisor, 86 agency a marchio e 11 filiali dirette.

Il titolare del nuovo negozio del credito è Francesco Manca, consulente finanziario con oltre 30 anni di esperienza. “Svolgo l’attività di commerciale e di consulente finanziario da oltre 30 anni. Decido di cambiare attività perché voglio misurarmi con una nuova sfida imprenditoriale restando però nell’ambito bancario e creditizio – dichiara molto soddisfatto Manca -. Ho conosciuto PrestitoSì tramite internet e, dopo una lunga chiacchierata con Nicola Defina, ho scelto di investire nel progetto. Sin da subito ho riscontrato delle similitudini tra il mio modo di operare e quello di PrestitoSì. Inoltre, ci sono diversi fattori chiave che mi hanno condotto alla scelta del progetto PrestitoSì Family. Il primo fattore decisionale è stato il fatto che PrestitoSì opera in pluri mandato e non mono mandato di prodotto. Il secondo fattore chiave è stata la giovane età e dinamicità dell’azienda. È un’azienda che vuole crescere, investire e creare valore sul mercato ponendosi sempre degli obiettivi ambiziosi. Il terzo fattore è stato quello di avere un’azienda sempre presente. Infatti, ogni singolo collaboratore PrestitoSì ha sempre dei riferimenti a cui far affidamento per il proprio lavoro. Da questo nuovo percorso professionale mi aspetto un’ulteriore crescita sia in termini di formazione che di raggiungimento di obiettivi. Mi aspetto, inoltre, di poter esercitare al meglio la mia professione e di soddisfare le esigenze della mia clientela”.