PrestitoSì Finance sigla accordo con Banca Popolare di Puglia e Basilicata

PrestitoSì Finance Spa e Banca Popolare di Puglia e Basilicata hanno sottoscritto un accordo quadro per la distribuzione dei mutui dell’istituto di credito tramite la rete della società di mediazione creditizia. Ne ha dato notizia oggi Prestitosì Finance, precisando che si tratta di una convenzione davvero strategica per la rete di credit advisor PrestitoSì e, in particolare, per la divisione MutuoSì.

L’intesa consentirà, tra l’altro, di accedere ad alcune soluzioni innovative sul mercato, come il mutuo acquisto 100% con garanzia Consap per giovani under 36, e di instaurare un rapporto diretto con le filiali che si occuperanno delle delibere dei finanziamenti.

“C’è grande soddisfazione per aver sottoscritto l’accordo quadro diretto con il partner bancario Banca Popolare di Puglia e Basilicata che consente di dare completezza all’offerta degli accordi bancari MutuoSì – ha dichiarato il direttore commerciale del gruppo PrestitoSì Finance, Vincenzo Langella -. È una convenzione sicuramente molto apprezzata dalla nostra rete di consulenti in quanto consentirà di approcciarsi ad un nuovo segmento di clientela e di offrire ulteriori soluzioni di mutuo. E non solo, è una banca popolare quindi molto più presente sul territorio di appartenenza e di competenza. Oggi per gli specialisti del settore del mutuo questa convenzione rappresenta un fattore rilevante per entrare a far parte di un gruppo che è sempre pronto ad investire in nuove risorse per velocizzare e migliorare i processi lavorativi”.