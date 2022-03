PrestitoSì: nasce Finanziamentiaziendali.com, il portale della divisione imprese AziendaSì

PrestitoSì continua a presentare in modo costante le grandi novità che accompagneranno l’azienda per tutto l’anno. Anche questa settimana l’azienda ha in serbo per la propria rete, per le famiglie e le imprese italiane un’importante novità.

Infatti, Creiamo Valore Italia, società della Holding H2B, è lieta di annunciare che è online Finanziamentiaziendali.com, il portale dedicato alle piccole e medie imprese italiane. Il cliente, in pochi e semplici click, può trovare il finanziamento più adatto alle proprie esigenze.

Finanziamentiaziendali.com è il portale della divisione AziendaSì, la business unit del gruppo PrestitoSì Finance S.p.A. dedicata al settore del corporate. Un importante strumento che PrestitoSì ha messo a disposizione della divisione impresa e per la rete di consulenti del credito volto a generare nuova clientela.

Sul portale è possibile valutare se l’azienda è finanziabile compilando un semplice form ed entro 48 ore una rete di Specialist Imprese sarà in grado di fornire la soluzione migliore di finanziamento.

Marco de Silva, Responsabile divisione imprese, AziendaSì, dichiara: “Abbiamo costruito una divisione in base alle richieste dei nostri consulenti e la Holding H2B ci ha permesso di realizzare strumenti e servizi tailor made per i nostri operatori. L’esclusivo portale finanziamentiaziendali.com pone un ulteriore tassello alla nostra organizzazione e testimonia il nostro orientamento a creare valore nel settore corporate. È necessario aggiungere come i Supervisor, che operano con AziendaSì, possono non solo avvalersi dell’offerta completa di prodotti del credito, ma anche di prodotti assicurativi e del noleggio a lungo termine, grazie alle società AssicuraSì e RentalSì by Urcar”.