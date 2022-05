PrestitoSì inaugura agenzia PrestitoSì Family a Vigevano (Pv)

PrestitoSì Finance Spa ha inaugurato la 92° agenzia PrestitoSì Family a Vigevano, in provincia di Pavia. L’agency, che si trova in corso Genova, 2, si pone l’obiettivo di diventare il punto di riferimento di imprese e famiglie per l’accesso al credito.

La nuova apertura rappresenta un consolidamento per PrestitoSì nel territorio lombardo, dove la società di mediazione creditizia è presente con la sede direzionale area Nord Italia a Milano.

Ad oggi l’azienda vanta sul territorio nazionale 11 filiali dirette, 92 agency e oltre 230 credit advisor.

Titolare del nuovo negozio del credito è Gabriella Vicino, professionista che vanta un background professionale fatto di numerose e importanti esperienze nel settore del credito.

“Che dire? Sono davvero molto emozionata e orgogliosa per l’apertura della nuova agency PrestitoSì Family, qui, a Vigevano – ha raccontato Vicino -. A tratti sono anche incredula. Mi spiego meglio: tutto è nato per un caso fortuito, come molte cose nella vita. Ho conosciuto il mio ex collega e socio Maurizio Ambrosini, che mi ha introdotto nel mondo del credito, e mai avrei pensato potesse diventare il mio lavoro definitivo. Ormai ho un’esperienza più che ventennale nel settore, basti pensare che lavoro nell’ambito finanziario dal 1997. L’anno scorso ho conosciuto il Andrea Friggieri, responsabile commerciale PrestitoSì Area Nord, che mi ha proposto questa nuova collaborazione giusto in un momento della mia vita in cui avevo bisogno di un nuovo cambiamento. L’unico fattore, che reputo per me importante e che mi ha fatto decidere di intraprendere questa nuova avventura, è il rapporto umano. Per me decisamente fondamentale ed imprescindibile sul quale ho basato tutte le scelte della mia vita. Sicuramente un difetto per molti, ma per me fonte di energia vitale. Cosa mi aspetto da questo nuovo percorso? Mi aspetto di lavorare tantissimo. Il lavoro è parte quasi totale delle nostre giornate, è la nostra vita, quindi spero di continuare a conoscere tante belle persone che, con il mio piccolo aiuto, possano uscire dal mio ufficio con meno ansie ed un sorriso in più”.