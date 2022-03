PrestitoSì inaugura a Casale Monferrato la 90esima agency PrestitoSì Family

PrestitoSì Finance S.p.A., tra le principali realtà in Italia nel settore dell’intermediazione del credito, presente su tutto il territorio nazionale con 11 filiali dirette, 215 credit advisors e 90 agency a marchio esclusivo, comunica l’aperura di un nuovo negozio del credito PrestitoSì Family.

A Casale Monferrato (AL), in Corso Giovane Italia, 20, martedì 15 marzo, è stata infatti inaugurata una nuova agency PrestitoSì Family. Si consolida, dunque, il binomio tra PrestitoSì e il territorio Piemontese sul quale sono presenti altri tre negozi a marchio esclusivo PrestitoSì Family.

La titolare dell’agency sarà la dottoressa Erminia Vozza, una professionista del settore che nel 2016 decide di intraprendere la professione di consulente del credito. Si dichiara molto fiduciosa, entusiasta ed emozionata per l’inizio di questo nuovo percorso.

Racconta, così, la sua esperienza professionale: “nel 2016 sono incappata in una società di mediatori e, dato il mio carattere spigliato e socievole, mi è stato subito proposto di iniziare un percorso lavorativo nel settore creditizio. Non conoscevo molto i prodotti del credito, ma pian piano maturavo l’idea che fosse un settore che potesse piacermi e che potesse darmi la possibilità di crescere. Nell’estate del 2021 ricevo una telefonata dalla dott.ssa Francesca Trivigno di PrestitoSì che mi ha invogliato ad accettare un incontro con un responsabile commerciale della zona. Ho sin da subito percepito PrestitoSì come un’azienda diversa dalle altre, con un modo di fare e agire completamente diverso. A gennaio 2022 è iniziata la mia avventura in questa Grande Famiglia. PrestitoSì è un’azienda dinamica con delle basi tecniche aziendali innovative. Mi aspetto tanti successi insieme ai miei collaboratori e a tutta la squadra PrestitoSì”.