PrestitoSì investe per la propria rete in un nuovo Master di Alta Formazione

PrestitoSì è pronta a presentare il nuovo calendario del percorso formativo riservato e dedicato a tutta la rete di consulenti, di dipendenti e collaboratori PrestitoSì.

Un formatore di eccellenza, di fama nazionale e internazionale, basti pensare che ha ricevuto riconoscimenti e certificazioni in tutta Europa da Anthony Robbins, John Grinder, Robert Cialdini, John Gray e tanti altri. Parliamo di Michele Tribuzio, mediaticamente conosciuto come Zio Mike, fondatore di Top Level, società che si occupa delle performances. Mental coach, formatore e top manager, Zio Mike ha formato oltre 300.000 persone tra professionisti, venditori e imprenditori, durante i suoi webinar e seminar.

Il percorso formativo si articolerà in quattro incontri e si suddividerà in due parti:

la prima parte, dal titolo Rapport Is Power , si incentrerà sul potere dei rapporti per superare i propri limiti;

la seconda parte, dal titolo Il Processo di Vendita, si baserà sul valore della vendita – per dirla alla Zio Mike – la vendita è vita.

Il percorso formativo avrà inizio il 14 giugno presso l’Hotel de La Ville, in via Palatucci, 20, Avellino e prenderanno parte tutta la rete di consulenti, di dipendenti e collaboratori PrestitoSì.

Vincenzo Barba, Presidente della Holding H2B, dichiara: “eventi formativi esclusivi dedicati a tutta la nostra Rete Nazionale di Manager, Credit Advisors e Collaboratori. Come si può pensare che realmente “le persone facciano la differenza” se non si pensa a loro? Se non si lavora per la loro valorizzazione? Se non si condivide e non si stimola la loro crescita professionale e, prima ancora, personale? Se non si considera il “capitale umano” al pari del “capitale finanziario”? Questo è il Motivo che ci induce ad investire fortemente nelle persone!

Come sempre anticipiamo le parole con i fatti e sono felice di annunciare il calendario dei prossimi 4 Eventi esclusivi di Alta formazione. Abbiamo scelto per questo master uno dei massimi esperti, in Italia, nella formazione delle reti vendita e consulenziali: Michele Tribuzio, mediaticamente conosciuto come ‘Zio Mike’. Abbiamo in serbo numerose novità per la nostra rete e a breve saranno svelate”.