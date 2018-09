PrestitoSì raddoppia l’investimento pubblicitario sulle riviste di Cairo Editore

di

In vista della fine del 2018 PrestitoSì ha deciso di raddoppiare l’investimento per la campagna pubblicitaria sulle riviste di Cairo Editore.

Nel 2017 PrestitoSì ha effettuato una test di valutazione dei risultati prodotti dalle campagne pubblicitarie sulla stampa cartacea. Il risultato è stato positivo e la società ha così deciso di portare avanti questa attività anche nel 2018, pianificando un investimento di circa 300.000 euro per le attività pubblicitarie a mezzo stampa.

“Abbiamo scelto di proseguire l’impegno sulle riviste di Cairo Editore perché siamo sicuri che possa rappresentare una grande opportunità in termini di crescita della nostra visibilità e del nostro brand sull’intero territorio nazionale – dichiara Regina Maffei, responsabile area marketing PrestitoSì – . Del resto, parliamo di un Gruppo che rappresenta un’eccellenza nel settore dell’editoria italiana. Da quando abbiamo cominciato queste campagne pubblicitarie i riscontri sono stati molto incoraggianti, anche dal punto di vista dell’acquisizione di nuova clientela: le pratiche di finanziamento sono in aumento e i nostri database crescono di dimensione, garantendoci un portafoglio clienti da ricontattare per proporre nuove operazioni di credito. Inoltre non va sottovalutato il riscontro che stiamo avendo per le nostre agenzie: Sono molti i clienti che si recano direttamente all’interno degli uffici a nostro marchio esclusivo presenti in tutta Italia per richiedere un check-up finanziario e valutare la fattibilità della propria richiesta di finanziamento. PrestitoSì ha sempre dimostrato di tenere molto alle campagne pubblicitarie sulla carta stampata, che abbiamo portato avanti con risultati soddisfacenti anche quest’anno e che ci auguriamo possano crescere ulteriormente negli anni a venire. La nostra è un’azienda che cresce anno dopo anno, con progetti molto ambiziosi nel prossimo triennio e con l’obiettivo di diventare tra i principali operatori della mediazione del credito in Italia, attraverso consulenti dotati di tutte le capacità e le competenze richieste dal mercato attuale”.

