Prestitosì: formazione, al via in autunno ‘Lezioni di business di performance strategies’

PrestitoSì Finance Spa, in un’ottica di continua crescita e di potenziamento delle conoscenze e delle skills della propria rete di collaboratori, presenta lezioni di business di performance strategies. Lezioni di business è un format online con un concept totalmente nuovo.

I nuovi eventi rientrano nel percorso formativo denominato First Class, che oggi si estende a tutta la rete dei consulenti specializzati PrestitoSì. L’azienda ha infatti “acquistato gli accessi per i tutti i suoi 200 consulenti, riconfermando sempre che il miglior investimento è sulle persone”, precisa una nota.

Tre eventi formativi con accademici internazionali, economisti e top manager per raccogliere insight strategici dalla loro esperienza e ragionare su quali sono le azioni chiave che si possono mettere in atto per far ripartire l’impresa e avviarla a nuovi obiettivi di crescita

Le tre sessioni formative a settembre e ottobre

Tre le sessioni formative previste in autunno:

Leadership e influenza – martedì 21 settembre

– martedì 21 settembre Strategia – martedì 28 settembre

– martedì 28 settembre Futuro e innovazione – martedì 5 ottobre

I relatori

Al percorso di formazione prenderanno parte speaker di rilievo internazionale: Stephen M.R. Covey, Zoe Chance, Alex Osterwalder, Renée Mauborgne, Jay Samit, Magnus Lindkvist, Niccolò Branca, Giuseppe Vercelli, Dipak Pant, Marina Salamon, Corrado Passera, Cristina Scocchia, Domenico De Masi, Federica Marchionni, Roger Abravanel.

“Viviamo in un mercato in costante cambiamento e l’apprendimento è l’unica strada per mantenersi competitivi – dichiara Vincenzo Barba, presidente della Holding H2B -. E non solo, per comprendere l’evoluzione della propria professione e per adattare con successo i processi alla trasformazione. Una sfida che noi di PrestitoSì abbiamo intrapreso sin dalla fondazione del gruppo, puntando anche su una formazione mirata e personalizzata. Nel prossimo semestre saremo pronti per presentare tantissime novità. Lavoriamo costantemente chiedendoci come creare più valore e la formazione sicuramente è un elemento essenziale”.