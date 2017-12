di

PrestitoSì Finance s.p.a. ha aperto una nuova filiale diretta a Milano, in viale Certosa.

La nuova apertura, informa una nota, sarà un punto di riferimento per tutta l’area settentrionale, per le agency e per tutti i consulenti del credito del nord Italia. Già da diversi anni, infatti, Milano rappresenta un punto fermo nelle strategie di sviluppo e di crescita di un brand che punta a diffondersi in maniera sempre più capillare e di consolidamento su tutto il territorio nazionale.

La nuova struttura di Via Aniene 2 è dettata dall’esigenza di usufruire di rinnovati spazi, con uffici all’avanguardia e dotati dei migliori comfort, in linea con i piani strategici del gruppo, “un vero gioiello per i consulenti del credito e gli operatori che, oltre a svolgere il lavoro quotidiano concordato, potranno accogliere clienti e far conoscere a un pubblico più ampio questa splendida realtà chiamata PrestitoSì”.

“L’inaugurazione della nuova filiale di Milano è l’inizio di un progetto che mira alla crescita del brand PrestitoSì nell’area settentrionale – dichiara il presidente del Gruppo PrestitoSì, Vincenzo Barba –. Sono trascorsi circa due anni dalla prima apertura qui a Milano. Ormai i tempi erano maturi per pensare a una nuova location che fosse più accogliente e confortevole, in linea con i nostri piani strategici ed i nostri nuovi progetti. La filiale è di circa 420 metri quadrati, con 11 uffici, e accoglierà al suo interno circa 25 risorse, suddivise tra area commerciale, back office e account manager. Dunque, un nuovo punto di riferimento per tutta l’area settentrionale, per tutte le nostre agency e per i consulenti del credito che fanno parte della nostra rete e che ne faranno parte anche nei prossimi anni”.

PrestitoSì apre una nuova filiale diretta a Milano ultima modifica: da