PrestitoSì presenta la nuova AziendaSì: Marco De Silva nominato direttore della divisione

Marco de Silva, manager con consolidata esperienza nel mondo corporate, sarà a capo della nuova AziendaSì, divisione interna del Gruppo PrestitoSì Finance s.p.a.. La business unit avrà un paradigma del tutto nuovo, con una propria logica imprenditoriale e con una scrupolosa digitalizzazione dei processi interni.

La divisione AziendaSì si presenta come il punto di riferimento per i professionisti che operano nel settore dei finanziamenti aziendali nonché un sostegno per tutti i consulenti del credito che ne vorranno fare parte.

Marco de Silva dichiara: “Sono veramente molto felice ed entusiasta di questo nuovo incarico che intravedo nel medio lungo termine. La Direzione mi ha messo a disposizione tutti gli strumenti per poter strutturare una divisione che sia in grado di garantire qualità dei servizi alla rete dei nostri consulenti. Infatti, sin da subito abbiamo lavorato a fondo per ristrutturare la parte delle infrastrutture informatiche dedicate al prodotto finanziamenti aziendali. E non solo, abbiamo strutturato il Back-Office inserendo Analisti specializzati e abbiamo ampliato le convenzioni che da 9 passano a 17. Grazie all’utilizzo di diversi strumenti operativi, riusciremo a garantire ai nostri clienti una consulenza continuativa volta a determinare il merito creditizio, il rating e la compliance per l’inoltro delle pratiche di finanziamento a banche e partner Prestitosì. Entro gennaio 2022, io e la mia squadra saremo pronti per iniziare questo bellissimo viaggio e presenteremo ufficialmente la divisione. Vogliamo che tutto sia curato nel minimo dettaglio. La mission del progetto che vogliamo realizzare è quella di far divenire il Gruppo PrestitoSì Finance S.p.A. punto di riferimento in Italia nel mercato della mediazione creditizia anche nel settore Corporate essendo già tra le prime 10 società nel settore Retail”.