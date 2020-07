PrestitoSì rafforza la sua presenza in Sicilia: inaugurata l’agency di Messina

Non è ancora tempo di vacanze per PrestitoSì Finance che, subito dopo la fine della seconda fase dell’emergenza sanitaria, ha ripreso alla grande le attività e i progetti solo momentaneamente interrotti.

Tra questi, figurano anche le aperture di diversi negozi PrestitoSì Family. Dopo l’agency di Santa Maria Capua Vetere (CE) e quella di Taranto, in questi giorni è stata ufficialmente inaugurata anche l’agency di Messina, in Via Antonio Martino 41.

Con la nuova apertura nel capoluogo peloritano, PrestitoSì, presente ad oggi in Italia con 175 credit advisor e 9 filiali, raggiunge quota 78 agency a marchio esclusivo, rafforzando la propria presenza sul territorio siciliano, da sempre centrale all’interno dei piani strategici dell’azienda.

A dirigere l’agency di Messina sarà Santo Greco. Questo il suo pensiero a proposito dell’inizio della nuova esperienza professionale al fianco di PrestitoSì Finance: “Sono molto soddisfatto di aver intrapreso questo nuovo percorso al fianco di una realtà molto solida ed ambiziosa come PrestitoSì Finance. Ho scelto di lavorare con questa società di mediazione perché attratto dall’offerta multiprodotto che, a mio giudizio, rappresenta una leva fondamentale per garantire ampia scelta ai nostri clienti. Ci tengo a ringraziare il responsabile commerciale e l’alta direzione, che da subito mi hanno supportato e mi hanno fatto credere in questo progetto. Non nascondo di aver svolto un’attenta analisi di mercato sulle opportunità offerte dai vari mediatori creditizi. La grande organizzazione, l’illimitata disponibilità e il rapporto umano che si è creato con tutte le risorse con le quali mi sono interfacciato mi hanno fatto percepire l’importanza di questa realtà e hanno stimolato in me il desiderio di farne parte. Spero che questa nuova esperienza mi faccia crescere professionalmente, raggiungendo insieme al mio staff risultati in linea con le aspettative di un brand importante come PrestitoSì”.