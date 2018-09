PrestitoSì apre a Solarino la 69esima agency

di

Dopo l’apertura della scorsa settimana a Cosenza PrestitoSì ha inaugurato a Solarino, in provincia di Siracusa, la sua agency numero 69. L’obiettivo dell’azienda, che vanta una rete composta da 145 financial Advisors, è di arrivare a quota 80 aperture da qui alla fine dell’anno e a 200 negozi entro il 2020.

Con questa apertura PrestitoSì rafforza ulteriormente la propria presenza in Sicilia, regione in cui l’azienda è presente con una filiale diretta e con una nutrita rete di collaboratori e di negozi a marchio esclusivo.

“Il progetto Family è al centro delle strategie dell’azienda – si legge in una nota -. Già da gennaio 2019 ci saranno, in tal senso, grandi novità. Con grande sforzo e impegno PrestitoSì sta rispettando gli impegni assunti, mantenendo con costanza gli impegni dichiarati con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento di una nuova generazione di consulenti del credito”.

A dirigere l’agency di Solarino sarà la Elena Sessa, professionista che opera da circa dieci anni nel settore dell’intermediazione del credito, con diverse importanti esperienze come agente in attività finanziaria al fianco dei principali player, prevalentemente nel settore della cessione del quinto. “In questi anni ho operato quasi sempre con la formula del mono mandato nel comparto della cessione del quinto – spiega Sessa –. Pur essendo attratta dall’offerta di PrestitoSì e dalla sua singolare organizzazione non nascondo di aver avuto delle titubanze. Le mie perplessità hanno però lasciato spazio alle certezze nel momento in cui ho toccato con mano le grandi capacità del back office, l’efficienza e la velocità nelle risposte ma soprattutto la presenza di importantissimi partner del settore bancario. Ciò mi permetterà di offrire prodotti competitivi e soddisfare politiche del credito diverse”. Sin da subito mi sono sentita parte integrante di questo progetto e sono felice di condividere i valori e la filosofia della nuova mandante. All’interno dell’agency, pur non avendo ancora acquisito un know-how su questi prodotti, grazie al supporto di un back office settorializzato e di un management dedicato, stiamo proponendo anche i prodotti delle altre unit business, ovvero mutui, prestiti personali e finanziamenti aziendali. Inoltre guardiamo con attenzione anche ai servizi assicurativi e di noleggio a lungo termine proposti dalle altre società della holding PrestitoSì. Ho percepito già dai primi contatti con il team e con il responsabile commerciale la serietà e l’efficienza di un’azienda che vuole fare la differenza, fatta di persone che sicuramente mi saranno vicine in questo nuovo percorso e che mi aiuteranno a raggiungere risultati ancora più gratificanti”.

