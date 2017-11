PrestitoSì e Union Company presentano il franchising RentalSì

di

Il gruppo PrestitoSì Finance s.p.a. investe insieme a Union Company Business Network, società specializzata nel settore del noleggio a lungo termine, nel nuovo progetto di franchising RentalSì, partecipato da entrambe le aziende al 50%.

RentalSì sarà presentato entro febbraio 2018 sul mercato nazionale. La nuova struttura è in procinto di essere completata, con l’insediamento del nuovo organico, management, sistemi informatici e la definizione di tutti i servizi che contraddistingueranno il frachising, nonché un’offerta multiprodotto garantita dagli accordi quadro sottoscritti con i principali originator europei. RentalSì si rivolge a imprenditori interessati ad aprire con la formula del franchising nelle principali città italiane ma si svilupperà anche come point per rivenditori di auto, professionisti e appassionati del settore, con l’obiettivo di offrire a clientela privata e a professionisti del mondo corporate soluzioni competitive di mobilità a breve e lungo termine.

“Abbiamo deciso di entrare in questo nuovo mercato perché il mercato dell’automotive vive un momento di grande crescita – spiega il presidente di PrestitoSì, Vincenzo Barba -. Basti pensare che nel solo primo semestre di quest’anno il settore del noleggio a lungo termine ha registrato una crescita del 19,3% rispetto al 2016. Dall’altra parte, i numeri confermano che sono sempre di meno i privati e le imprese che scelgono l’acquisto diretto di un’autovettura. Un nuovo concetto di mobilità, non più legato alla proprietà, si sta facendo strada. Abbiamo analizzato il mercato ed è emerso che in Italia sono presenti pochi player, quasi tutti a vocazione territoriale. Dalla nostra analisi abbiamo intravisto l’esigenza di creare un nuovo brand con formula franchising che prevedrà lo sviluppo commerciale su tutto il territorio nazionale e che darà la possibilità agli imprenditori di aprire un negozio chiavi in mano sul loro territorio. La nostra formula RentalSì permette non solo di offrire alla clientela privata e aziendale le migliori condizioni economiche nell’accesso al servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli. Il vero valore aggiunto, infatti, sarà rappresentato da PrestitoSì Finance, società tra le primarie realtà in Italia nel panorama della mediazione creditizia, con 150 consulenti del credito, 60 negozi a marchio esclusivo e 5 filiali dirette, e dalle altre società del gruppo le quali, grazie all’expertise maturato in questi anni e all’importante posizionamento conseguito sul mercato in termini di crescita, volume d’affari e fatturato, apporteranno il proprio know how all’interno del progetto, che grazie a un piano triennale di sviluppo punta al raggiungimento di ambiziosi traguardi. Ricordo, infine, che questa nuova azienda rappresenterà un valore aggiunto per tutta la nostra rete e per i nostri consulenti del credito, ai quali daremo l’opportunità di aprire un Point RentalSì e offrire alla clientela servizi di mobilità innovativi e all’avanguardia, usufruendo della consulenza dei professionisti della società RentalSì. Una grande opportunità per ampliare il proprio business”.

“Questo è l’inizio di un nuovo entusiasmante progetto – dichiara il direttore generale di RentalSì, Vincenzo Gargiulo -. La nascita di RentalSì, frutto della partecipazione del gruppo PrestitoSì e di Union Company, permetterà di condividere un progetto ad ampio respiro, grazie alla solidità del gruppo. Union Company porterà all’interno di RentalSì l’expertise maturato in questi anni nel settore del noleggio a lungo termine. Quest’anno abbiamo lavorato a fondo per creare un concept unico nel suo genere. Daremo l’opportunità di noleggiare auto a condizioni molto competitive e ogni franchesee avrà a disposizione una miniflotta di auto a breve termine per l’uso quotidiano e per esigenze di tipo professionale. Prevediamo l’apertura di 30 franchisee nel 2018. Abbiamo già insediato un’area commerciale specializzata e un team di direzione che ha abbracciato a pieno la nostra filosofia: etica, amore per il proprio lavoro e professionalità, valori che hanno sempre contraddistinto il nostro gruppo”.

PrestitoSì e Union Company presentano il franchising RentalSì ultima modifica: da