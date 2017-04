Prima Assicurazioni lancia una polizza auto mensile

di

Prima Assicurazioni lancia la prima assicurazione mensile in Italia, l’unica polizza rc auto che permette il pagamento dilazionato senza richiedere alcun finanziamento.

Quali sono i vantaggi?

La polizza che si rinnova mensilmente offre due grandi benefici in termini di gestione finanziaria: l’opportunità del pagamento dilazionato senza bisogno di ricorrere ad alcuna forma di finanziamento; la possibilità di risparmiare sospendendo la polizza per uno o più mesi senza costi aggiuntivi.

Come funziona?

Esattamente come un piano telefonico o l’abbonamento alla palestra, scegliendo il pagamento mensile al momento dell’acquisto della polizza si avvia un processo di emissione immediato la cui copertura si rinnova ogni mese con addebito automatico su carta di credito, carta prepagata o conto PayPal. Non ci si deve preoccupare di rinnovarla, non si rischia di rimanere scoperti. Si può sospendere il pagamento di uno o più mesi fino ad un massimo di 12, anche non consecutivi, entro massimo due anni dall’acquisto. Basta accedere all’Area personale e selezionare le rate che si desidera sospendere sul calendario delle mensilità. Calcolare un preventivo è molto semplice, immediato e intuitivo: è sufficiente inserire il numero di targa del veicolo che si intende assicurare e scegliere l’opzione mensile. Il primo pagamento assicura la copertura dalla data di decorrenza del contratto fino a tutto il mese successivo. Le seguenti 11 rate mensili prolungano la copertura (mese dopo mese), fino alla scadenza.

Chi è Prima Assicurazioni?

Fondata da giovani imprenditori con esperienza nelle aree della consulenza finanziaria e dell’information technology, Prima Comunicazione è una start-up dinamica con una strategia di business che punta sulla tecnologia come fattore abilitante per offrire un servizio eccellente e prodotti innovativi.

“In poco tempo la nostra start-up ha saputo conquistare la fiducia di investitori e clienti che apprezzano la nostra capacità di rendere semplice e intuitivo l’acquisto di un prodotto che è ancora considerato complicato. Lo facciamo sfruttando la tecnologia, che ci consente sia di offrire la migliore esperienza utente sia di mettere a punto prodotti assicurativi innovativi e trasparenti, che rispondano veramente ai bisogni dei clienti – ha dichiarato George Ottathycal, co-founder e general manager di Prima Assicurazioni –. Il nostro business model è snello, flessibile e dinamico. Questo ci consente di offrire prezzi molto competitivi e di poter interpretare e addirittura anticipare le esigenze di utenti sempre più smart che necessitano di soluzioni altamente personalizzate”.

