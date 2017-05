Prima assicurazioni sanzionata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

di

Con un provvedimento dello scorso 11 maggio l’Agcm, Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha deliberato che la pratica commerciale posta in essere dalla società “Prima assicurazioni.it” che invitava a “liberarsi del suo vecchio assicuratore” è scorretta, vietandone pertanto la diffusione e la continuazione.

Alla stessa Prima assicurazioni.it è stata inflitta una sanzione amministrativa di 250.000 euro da pagarsi entro 30 giorni. La società avrà 90 giorni per comunicare le iniziative intraprese in ottemperanza alla diffida di cui alla pratica commerciale scorretta. In caso di inottemperanza al provvedimento l’autorità applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 5 milioni di euro.

Il procedimento, promosso dall’Anapa Rete ImpresAgenzia e da Sna quali parti nonché da altre associazioni di intermediari attraverso segnalazioni e informazioni (Aiba e Assointermediari), con un’istruttoria vertente su spot e sito internet di Prima.it, ha evidenziato la “scorrettezza” della pratica commerciale e della condotta “in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee, mediante informazioni diffuse in modo ingannevole ed omissivo, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista”.

