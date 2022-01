Private equity, accordo Modefinance – Apollonian per valutazione del rischio di credito

Modefinance, fintech specializzata nella valutazione del rischio di credito delle aziende e agenzia di rating (Cra ed Ecai) e parte del gruppo Teamsystem, amplia il suo raggio d’azione oltre i confini nazionali e sigla una partnership strategica con la fintech lussemburghese Apollonian research & advisory per digitalizzare ed efficientare la valutazione del rischio di credito di imprese a livello globale, per il settore del private equity.

Apollonian ha sviluppato “Insight”, la prima piattaforma di analisi dedicata a fondi di private equity e ad aziende specializzata in valutazioni del fair value multi-modello, scoring creditizio, valutazione del rischio e servizi di gestione degli investimenti. Le soluzioni di analisi di big data e la metodologia di modefinance saranno integrate su “Insight” per realizzare analisi del merito di credito a beneficio degli operatori del settore. Le valutazioni e i rating potranno essere impiegate sia da fondi che da società, di qualunque settore e dimensione, nei processi decisionali di investimento o di vendita.

L’inserimento delle valutazioni e l’adozione della modellistica di Modefinance è l’ultimo step di un percorso di crescita dell’offerta di Apollonian che attualmente opera in oltre 27 paesi. La collaborazione amplia la presenza della fintech italiana, che oggi è in grado di valutare oltre 250 milioni di aziende e 65.000 banche in tutto il mondo, oltre i confini nazionali e conferma la validità della sua capacità di automazione e digitalizzazione dei processi. La partnership è realizzata attraverso il supporto del partner strategico TicWorks Ab che collabora alle iniziative di Apollonian sul private equity ed è anche agente per la distribuzione delle soluzioni modefinance nel Nord Europa.

“L’offerta distintiva, altamente modulabile, e completamente digitale di modefinance, si adatta perfettamente alla strategia studiata per supportare i nostri clienti presidiando anche nuovi verticali nel mondo dei fondi d’investimento. Attraverso i rating modefinance, i nostri clienti potranno avere una visione chiara e a 360° del rischio di credito di aziende, portafogli, fornitori e clienti e questo li supporterà efficacemente nei loro processi decisionali. Siamo certi che questa collaborazione porterà grande valore aggiunto alla nostra offerta, facilitando sia una gestione ottimale del debito che un accesso al capitale semplificato per moltissime aziende”, commenta Tuomas Saarinen, co-fondatore e presidente di Apollonian.

“Una corretta valutazione di un’azienda è fondamentale nel private equity, una condizione necessaria per un’operazione di successo. Modefinance permette di realizzare analisi basate non solo su dati storici, spesso obsoleti o parziali, attraverso l’utilizzo di AI e machine learning forniamo valutazioni e rating precisi, sempre aggiornati ed indipendenti, rendendo il processo decisionale più efficiente e consapevole – aggiunge Mattia Ciprian, co-fondatore e co-amministratore delegato di Modefinance –. Grazie alla partnership con Apollonian, amplieremo il nostro raggio di azione a nuovi mercati e nuovi settori. La collaborazione permetterà di fornire a fondi e società uno strumento tecnologico avanzato per avere valutazioni affidabili, utili non solo in fase di finalizzazione di un’operazione, ma anche per supportare una crescita sana delle imprese. Una componente fondamentale nei mercati globali di oggi”.