ProFamily, nuovo financial shop a Modena

ProFamily, la società di credito al consumo di Banco Bpm, apre a Modena il suo nuovo financial shop, in Viale Gaetano Storchi 38, alla presenza dei vertici della società.

“Durante il fine settimana appena passato – si legge in una nota – diverse sono state le iniziative di intrattenimento riservate ai cittadini, clienti e non, presso il centro commerciale Grand Emilia. L’apertura che sottende ad una maggior capillarità sul territorio è frutto di una politica commerciale attiva, commisurata alle esigenze dei territori di riferimento, finalizzato ad aumentare la vicinanza e l’attenzione alla clientela, in particolar modo famiglie e giovani coppie. All’interno del nuovo punto vendita sarà possibile accedere a un’ampia gamma di prodotti: prestiti personali, finalizzati, cessione del quinto e mutui Bpm, con soluzioni pensate su misura per venire incontro alle singole esigenze. Ogni cliente sarà guidato verso una scelta di finanziamento consapevole e quindi supportata da un’attenta valutazione delle capacità di rimborso, attuale e prospettica. ProFamily ha da sempre in sé i valori di consapevolezza del credito, chiarezza nei rapporti con la clientela, trasparenza nelle condizioni applicate: genuinità, trasparenza, competenza e professionalità sono i cardini con cui la società è conosciuto dalle famiglie italiane”.

“Con l’apertura di questa nuova filiale – ha sottolineato Massimiliano Becheroni amministratore delegato di ProFamily – vogliamo prima di tutto far sentire la nostra vicinanza alla clientela. Un’azione di manifesta attenzione al territorio: in Emilia Romagna siamo già presenti a Reggio Emilia, Bologna (con una filiale e un Financial Shop), a Ravenna e a Ferrara” .

