ProFamily, Massimo Maria Dorenti nominato amministratore delegato e direttore generale

Il consiglio di amministrazione di ProFamily, società specializzata nel credito al consumo del Gruppo Banco Bpm, ha nominato Massimo Maria Dorenti quale amministratore delegato e direttore generale della stessa. La nomina avrà efficacia immediata.

Massimo Maria Dorenti ha iniziato la sua carriera in Banca Popolare di Milano dove, nel corso degli anni, ha ricoperto ruoli di sempre maggior responsabilità (condirettore generale di Selmabipiemme Leasing, direttore generale di Cassa di Risparmio di Alessandria, condirettore generale di Banca di Legnano) fino a ricoprire, da ultimo, il ruolo di condirettore generale di ProFamily.

Contestualmente alla nomina di Dorenti, Massimiliano Becheroni si è dimesso dalla carica di amministratore delegato, rimanendo all’interno della società in qualità di consigliere.

Il cda di ProFamily, anche a nome della capogruppo, coglie l’occasione per ringraziare Becheroni del lavoro svolto in questi anni con un sincero apprezzamento per le qualità professionali e le doti umane dimostrate, nonché per l’importante contributo dato alla nascita della società e al suo sviluppo su tutto il territorio nazionale.

ProFamily nasce nel 2010 e subito si distingue per un approccio etico e per i suoi prodotti genuini pensati per la famiglia e per un target giovanile. ProFamily offre prestiti personali, finalizzati, cessione del quinto e mutui.

