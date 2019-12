Pronto Pegno lancia la nuova app

Pronto Pegno s.p.a. lancia la nuova app ProntoPegno, ancora più performante rispetto alla versione precedente. Sarà la prima applicazione in Italia dedicata al credito su pegno a permettere agli utenti di ricevere una stima dei propri beni a distanza, ottenendo supporto in tempo reale per un finanziamento rapido e sicuro.

Con il rilascio di questa nuova release, spiega una nota, il Gruppo Banca Sistema prosegue sulla strada della digitalizzazione del credito su pegno, un business storico che rappresenta l’origine delle banche e che ha consentito per secoli l’accesso al credito, perseguendo un importante scopo sociale.

La nuova app, sviluppata sia in versione Android che iOS e presente sugli store di Google Play e Apple, è stata pensata per rispondere alle esigenze degli utenti che desiderano accedere al servizio del credito su pegno anche in modo virtuale, permettendo, attraverso la funzione della videochiamata, di chiedere e ottenere una valutazione preliminare del bene prezioso, in modo semplice, immediato e sicuro, senza l’obbligo di recarsi fisicamente in filiale.

Tra le funzionalità dell’app è prevista la possibilità di prenotare un appuntamento direttamente presso gli sportelli Pronto Pegno presenti sul territorio nazionale, ad oggi, Roma, Milano, Napoli, Pisa, Palermo e Rimini.

Il Gruppo Banca Sistema ha iniziato a operare nel credito su pegno nel 2017.

Nell’agosto 2019, cogliendo le prospettive di crescita emerse dall’avvio di questa attività, ha conferito il ramo di business credito su pegno nella società dedicata Pronto Pegno S.p.A. controllata al 100% da Banca Sistema.

Lo scorso 18 novembre Banca Sistema ha siglato un accordo vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., comprensivo di 6 sportelli siti a Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia, rafforzando così la propria presenza sul territorio e preparandosi a posizionarsi, a seguito del completamento dell’operazione, come il secondo operatore del settore in Italia.

“Sono orgoglioso che il Monte dei Pegni del Gruppo Banca Sistema, con il rilascio della nuova versione dell’app ProntoPegno, muova un nuovo passo nell’innovazione di questo settore, che rappresenta la più antica forma di finanziamento e uno strumento trasparente, immediato e sicuro di accesso al credito volto a supportare le temporanee necessità economiche dei clienti”, ha dichiarato Giuseppe Gentile, direttore di Pronto Pegno.