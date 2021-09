ProntoPegno: con la app 1.000 nuovi clienti e 3.000 polizze in 3 mesi

Il mercato del credito su pegno si rafforza registrando una crescita importante nei mesi estivi: ProntoPegno del gruppo Banca Sistema ha registrato 1.000 nuovi clienti e oltre 3.000 nuove polizze sottoscritte tra giugno e agosto.

Dal lancio dell’app DigitalPegno, prima e unica piattaforma in Italia ad offrire il servizio di rinnovo delle polizze online oltre che permettere la partecipazione alle aste presentando le proprie offerte in modalità totalmente digitale, crescono i download dell’applicazione e le offerte online alle aste in calendario.

Il 10 settembre a Mestre le offerte presentate digitalmente hanno raggiunto il 36% del totale e 5 giorni dopo all’asta di Napoli sono state il 60%. Delle offerte online presentate circa il 30% è risultata vincente.

DigitalPegno, l’app completamente rinnovata nelle funzionalità, con cui è possibile accedere direttamente dal proprio smartphone al servizio di rinnovo online delle polizze scadute e in scadenza e partecipare alle aste formulando le proprie offerte segrete, è disponibile gratuitamente su tutti gli store.

“Vogliamo continuare ad innovare e migliorare gli attuali processi del credito su pegno digitalizzandoli per offrire ai nostri clienti un servizio sempre più accessibile, al passo con i tempi e con le nuove esigenze in un mercato che continua a crescere – ha commentato Giuseppe Gentile, direttore generale di ProntoPegno -. Dal lancio di DigitalPegno la risposta degli utenti ci ha stupito positivamente. A dimostrazione di un mercato dinamico e sempre più pronto all’accesso digitale ai servizi, in poche settimane abbiamo registrato, oltre a una forte crescita di offerte digitali alle aste, anche diversi rinnovi di polizze online”.