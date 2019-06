Property manager, l’11 giugno un workshop a Roma

L’11 giugno, a Roma, nella sede di Gordian Consulting Service, in via Capo d’Africa 29/A, si svolgerà un workshop per property manager incentrato sui servizi a valore aggiunto, che molte strutture e molti gestori forniscono di fatto o hanno l’ambizione di fornire agli ospiti.

Oltre a Sergio Lombardi, commercialista, e a Mikaela Hillerstrom, avvocato, interverranno al workshop alcuni dei più importanti opinion leader dell’extra-alberghiero:

Luca Sini, ceo e co-founder di Edgar Smart Concierge, uno dei più affermati strumenti professionali al servizio dei gestori delle strutture ricettive e dei loro ospitI. Edgar Smart Concierge offre un servizio di Guest Management che permette ad ogni Host (Property Manager, B&B ecc) di personalizzare la propria App Concierge per assistere al meglio i propri ospiti ed aumentare i guadagni grazie all’upselling di servizi extra https://site.edgarsmartconcierge.com/

Domenico Palladino, giornalista e scrittore, autore del best seller Digital Marketing Extra Alberghiero, appena uscito per Hoepli e già un grande successo digitalmarketingextra.it

Andrea Napoli, ceo e founder di Locare, una giovane start up innovativa che vuole occuparsi di servizi alle locazioni in modo nuovo, rivoluzionario locare.online

Il workshop sarà preceduto da una presentazione dello spazio multifunzionale Gordian e dei servizi che fornisce.

Oltre ad una analisi profonda degli impatti normativi di ogni categoria di servizi, il workshop offrirà spunti e suggerimenti sui servizi più profittevoli da proporre agli ospiti.



Un piccolo rinfresco concluderà l’evento, organizzato da RHome Sharing e Taxbnb, insieme ad Edgar Smart Concierge e Locare Rent Care Services.

Il workshop è gratuito, con accesso esclusivamente ad inviti. I Property Manager che desiderano partecipare possono contattare l’organizzazione scrivendo a:

[email protected]

[email protected]

o chiamando il 3208706468

