Proptech, Homepal: fatturato cresciuto del 58% nel 2021

L’agenzia immobiliare digitale Homepal ha chiuso il 2021 con un incremento del fatturato del 58% rispetto al 2019. Nel 2022 lancerà un’importante campagna di recruiting per ampliare entro i prossimi tre anni a 200 persone la squadra dei digital agents, gli agenti immobiliari 2.0.

Lo scorso anno l’azienda ha visto aumentare del 70% le proprie transazioni immobiliari (750 compravendite immobiliari effettuate) rispetto al periodo pre covid 19. “Un dato che conferma le previsioni dell’azienda che aveva visto fin da subito nella pandemia l’opportunità per gli italiani di rimettere la casa al centro e valutare un cambio di abitazione”, si legge in un comunicato stampa della società.

Nel 2021 sono stati 18.000 gli immobili valutati attraverso la piattaforma di Homepal, che oggi conta quasi 500.000 utenti registrati, con un aumento di 79.000 unità rispetto all’anno precedente.

“Il 2021 è stato un anno di svolta per Homepal, siamo cresciuti nel business e abbiamo concluso una campagna di equity crowdfunding che ci ha permesso di investire nella nostra piattaforma per migliorare ulteriormente la tecnologia e la user experience dei nostri clienti. Il nostro obiettivo per il 2022 è di superare i 4 milioni di fatturato”, ha commentato Andrea Lacalamita, presidente e co-founder di Homepal.

“Nel 2022 puntiamo ad accelerare ulteriormente la nostra crescita. Siamo stati selezionati per entrare in TechShare, il programma di formazione pre-Ipo paneuropeo del gruppo Euronext. Stiamo rivoluzionando il settore immobiliare con la tecnologia e questo programma dedicato alle aziende ad alto tasso tecnologico ci permetterà di acquisire gli strumenti utili per prepararci al meglio in vista di una eventuale futura Ipo da qui a tre anni”, ha aggiunto la ceo Monica Regazzi.

“Il nostro obiettivo è diventare leader nell’intermediazione immobiliare in Italia, con 500 transazioni immobiliari al mese – ha concluso il co founder Fabio Marra -. L’ingresso di nuovi digital agents, la nuova figura professionale che abbiamo creato per supportare il cliente in tutti i passaggi della compravendita in modo semplice ed efficace grazie alla tecnologia, è chiave per supportare il percorso di crescita al quale puntiamo per il 2022”.