Prosegue senza sosta il progetto PrestitoSì Family. Aperto un nuovo punto a Siderno (RC)

PrestitoSì Finance s.p.a., tra le principali realtà in Italia nel panorama dell’intermediazione creditizia, prosegue senza sosta nel proprio piano di espansione. Ad oggi la società è presente su tutto il territorio nazionale con oltre 200 credit advisor, 9 filiali dirette e 84 agency a marchio esclusivo. L’azienda ha comunicato l’apertura di un nuovo negozio del credito PrestitoSì Family a Siderno (RC), in via Cesare Battisti,15, sotto la direzione di Girolamo Futia.

Conosciamo meglio il responsabile dell’Agency PrestitoSì Family di Siderno, Girolamo Futia.

Ci parli brevemente delle sue precedenti esperienze professionali.

“Posso elencare diverse esperienze che mi hanno fatto crescere professionalmente: l’agente assicurativo, il responsabile commerciale di un ipermercato e il consulente vendite nel settore dell’energia”.

Come mai ha deciso di avvicinarsi al settore creditizio?

“Durante le mie esperienze professionali nel settore assicurativo e nel settore dell’energia mi è stato più volte chiesto di mettermi in contatto per i prodotti cessione del quinto e prestiti personali. Da ciò è nata la voglia di specializzarmi in questo settore. Il brand PrestitoSì Finance è stata la scelta che ho ritenuto sin da subito più appropriata per inserirmi nel mercato creditizio. Il cliente è sempre più esigente e voglio che la mia realtà sia pronta a rispondere ad ogni esigenza. Voglio essere il punto di riferimento per le famiglie dove potranno ottenere vantaggi e velocizzare le loro richieste di credito”.

Qual è stato l’iter che l’ha portata a entrare in PrestitoSì e a investire nel progetto PrestitoSì Family?

“In PrestitoSì ho visto una realtà organizzata e completa a 360 gradi. Non è stato difficile per me valutare di investire nel progetto PrestitoSì Family. Sono sicuro che questa nuova avventura mi darà numerose soddisfazioni sia dal punto di vista personale che dal punto di vista professionale”.

Ci indichi tre fattori chiave che si sono rivelati decisivi ai fini della scelta di PrestitoSì Family.

“Beh, solo tre fattori chiave sono davvero pochi, potrei elencarne un centinaio. Il primo è stato sicuramente la riconoscibilità a livello nazionale del brand. Parlo di una brand identity univoca e ben strutturata. Questo è un grande vantaggio, perché mi aiuterà a diventare un punto di riferimento per le famiglie del territorio. Un altro fattore molto importante è stato il valore umano. Le persone per PrestitoSì sono il vero fulcro sul quale muovere tutto il resto. È saper interpretare le loro esigenze e progettare il futuro insieme. Non per ultimi, gli altri fattori sono stati l’offerta multiprodotto, il ventaglio di servizi e l’organizzazione eccellente”.

Cosa si aspetta da questo nuovo percorso professionale?

“Mi aspetto di acquisire nel tempo sempre più competenze per aumentare la mia professionalità e per far sì che le famiglie della mia zona ritrovino in me una risposta alle proprie esigenze. Il futuro inizia oggi, non domani. Grazie PrestitoSì!”

Il responsabile rete dei negozi PrestitoSì Family, Nicola Defina, si dichiara molto orgoglioso e soddisfatto dei passi da gigante che il progetto PrestitoSì Family sta compiendo. Questo il suo commento: “Il progetto PrestitoSì Family parte a settembre del 2020. Esisteva già il modello dei negozi del credito, ma con l’alta direzione e il presidente della Holding H2B, Vincenzo Barba, abbiamo convenuto che i tempi erano maturi per lanciare questa nuova opportunità sul mercato e porci l’obiettivo di sviluppare su tutto il territorio nazionale i negozi a marchio PrestitoSì. Dietro al brand, unico come riconoscibilità nel mercato della mediazione creditizia, c’è il lavoro di tante persone e tanti investimenti. Infatti, oggi diamo l’opportunità a un giovane imprenditore, un neodiplomato, un neolaureato, di aprire un negozio chiavi in mano accompagnandolo in un processo di continua e costante evoluzione e nell’avviamento dell’attività. Siamo inondati di richieste. Ma l’azienda ha definito un target di personalità e un protocollo molto chiaro. Abbiamo bisogno di persone con atteggiamento positivo, aperte al cambiamento e che abbiano la capacità di investire su di loro e sulla loro attività. I nostri obiettivi sono tanto ambiziosi quanto raggiungibili. Puntiamo ad arrivare a 200 punti Family nei prossimi 5 anni”.