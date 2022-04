Qbe: Fabian Desch nuovo responsabile distribuzione per l’Europa Continentale

Qbe ha nominato Fabian Desch head of distribution for Continental Europe. Desch entra a far parte del team di Amburgo, in Germania, e riferirà a Andy Besant, chief customer officer di Qbe European Operations.

Desch proviene da Willis Towers Watson, dove recentemente è stato deputy head di broking Western Europe. Ha oltre 21 anni di esperienza come broker nell’Europa Continentale, tra cui head of broking in Germania e head of broking Dach & Benelux.

Nel suo nuovo ruolo, Fabian si concentrerà sull’ulteriore sviluppo del portafoglio di Qbe in Europa Continentale e sulla creazione di valore per i clienti della società.

“Come broker ho riconosciuto in QBE Europe una compagnia assicurativa che ha una chiara strategia e visione a lungo termine, pur essendo flessibile e innovativa nel supportare le mutevoli esigenze di broker e clienti. Non vedo l’ora di lavorare con il team per continuare a concentrarci sulle opportunità di crescita nell’Europa Continentale e cercare modi per costruire la nostra strategia per essere un partner di rischio innovativo e solido”, ha dichiarato Desch.

“Con la sua eccellente esperienza dal lato del brokeraggio assicurativo, Fabian sarà un’importante risorsa a supporto dell’executive board europeo. Una delle priorità chiave nel suo nuovo ruolo sarà promuovere una crescente focalizzazione per tutti i nostri gruppi di clienti”, ha aggiunto Andy Besant, chief customer officer di Qbe European Operations.