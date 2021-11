Qbe Italia nomina nuovi market manager e market management lead

Continua a crescere il team italiano di Qbe Insurance Group. La società ha annunciato ieri l’ingresso di Francesco Carnelli, nuovo market manager, e Anthea Miele, market management lead.

Francesco Carnelli vanta una solida esperienza nel settore assicurativo. È entrato a far parte della squadra di Qbe Italia il 1 novembre 2021, dopo aver ricoperto negli ultimi quattro anni in Swiss Re Corporate Solutions il ruolo di customer and distribution manager. Francesco ha una lunga esperienza anche nel settore del brokeraggio assicurativo dove ha lavorato per quasi 10 anni con Marsh SpA ricoprendo il ruolo di senior client advisor nell’area finpro (financial and professional lines).

La squadra si rafforza inoltre con l’ingresso nel team market management di Anthea Miele che affiancherà Giorgio Ghitti, entrambi con il ruolo di market management lead. Miele si unisce al team di Qbe Italia dopo aver maturato un’esperienza di quasi sei anni in Allianz come area manager nel settore sviluppo network broker mid-corporate e riassicurazione. E vanta un’esperienza pregressa con Marsh, dove ha ricoperto il ruolo di client advisor nell’area employee benefits.

“Sono felice di dare il benvenuto a Francesco e Anthea all’interno di Qbe Italia – ha dichiarato Angela Rebecchi, general manager di Qbe -. La loro conoscenza del mercato assicurativo supporterà la crescita della nostra branch e la loro esperienza nel mondo dell’intermediazione sarà un contributo prezioso alla nostra filosofia che rimane quella di lavorare di lavorare in stretta collaborazione con i nostri intermediari per individuare le migliori soluzioni da offrire ai nostri clienti. Il supporto di queste due nuove figure professionali esperte, favorirà l’espansione dell’ufficio market management che diventerà un punto di riferimento per i nostri clienti e per la rete distributiva”.