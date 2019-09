Races Finanziaria, la Banca d’Italia revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività

Con provvedimento del 3 settembre2019 la Banca d’Italia ha disposto, ai sensi dell’art. 113-ter, comma 1, lett. a)e b),del decreto legislativo n. 385/1993, la revoca dell’autorizzazione di Races Finanziaria s.p.a., intermediario finanziario con sede in Roma.

“Oggi è stato pubblicato sul sito della banca d’Italia un provvedimento che ci ha sorpreso – scrive Races Finanziaria in una nota -. L’ispezione era terminata aluglio ed ervamo in attesa del verbale conclusivo. Siamo turbati e scossi ma nello stesso tempo sereni nell’essere certi di poter chiarire la vicenda e risolvere. abbiamo già provveduto a fissare un appuntamento con le autorità competenti per comprendere nei dettagli ciò che è accaduto. Sono già state avviate tutte le attività volte a limitare al minimo il disagio ai nostri intermediari del credito, ai nostri dipendeti, ai nostri partner, ai nostri clienti e a tutti coloro che ci hanno dato e ci daranno fiducia. A breve seguiranno degli aggiornamenti”.