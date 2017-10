Rc obbligatoria per avvocati, le nuove regole Uni-Asla per l’organizzazione e la gestione dei rischi

di

Per gli studi legali italiani, che complessivamente coinvolgono 240 mila avvocati, sono state presentate a Milano, sotto il titolo “Principi organizzativi e gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione”, le nuove Prassi di riferimento promosse dall’Asla, Associazione degli studi legali associati, in collaborazione con Uni, l’Ente italiano di normazione, e Accredita, organismo di certificazione Nazionale.

Osserva l’avvocato Marco Ferraro, membro del consiglio direttivo e del comitato esecutivo dell’Asla e uno dei principali artefici della nuova prassi: “Quando sentono parlare di organizzazione, molti avvocati temono li si voglia trasformare in imprenditori o manager, assimilando la gestione dello studio legale a quella di un’impresa. No, la professione resta individuale come è sempre stata, anche quando più avvocati lavorano insieme. Ma per funzionare bene l’attività forense oggi richiede un metodo di lavoro, delle regole e delle procedure che coinvolgano tutte le persone interne, ciascuna al proprio livello di competenza e responsabilità, dal fondatore alla segretaria che risponde al telefono, e tutte le figure esterne che a vario titolo gravitano intorno allo studio e interagiscono con esso. Non importa se lo studio legale è piccolo o grande, individuale o associato, in provincia o nel centro di Milano. L’esigenza organizzativa c’è per tutti, e sempre più pressante perché gli avvocati italiani, con l’introduzione dell’obbligo assicurativo, devono affrontare la sfida della gestione dei rischi connessi alla loro professione”.

L’adozione di criteri e metodi organizzativi adeguati non è soltanto un requisito necessario per una corretta ed efficace gestione degli studi ma anche e soprattutto consente di individuare, valutare e tenere correttamente sotto controllo i rischi, legati allo svolgimento della professione in ambito sia giudiziale sia stragiudiziale.

Il risk management è prioritario e centrale nella nuova Prassi di riferimento per gli studi, che si fonda sui seguenti principi organizzativi: approccio per processi; chiara individuazione ed efficace distribuzione dei ruoli e delle responsabilità; gestione corretta ed efficace dei componenti dello studio legale; orientamento al servizio del cliente; controllo dei rischi; obiettivo di continuo miglioramento; adozione di procedure uniformi per le prestazioni professionali; orientamento al rispetto dei requisiti cogenti.

“Chi adotterà la nuova Prassi Asla-Uni – ha aggiunto l’avvocato Ferraro – potrà ottenere più facilmente la certificazione di conformità da parte di organismi terzi indipendenti e ufficialmente accreditati a tal fine. Gli Studi legali certificati potranno beneficiare inoltre, di una miglior governabilità dei rischi con meno errori e alla lunga con riduzione dei costi delle coperture assicurative obbligatorie”.

Rc obbligatoria per avvocati, le nuove regole Uni-Asla per l’organizzazione e la gestione dei rischi ultima modifica: da