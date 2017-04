Re Italy Winter Forum, Vincenzo Albanese (Fimaa): “Occorre parlare con una voce unica e ridurre la fiscalità”

di

Vincenzo Albanese, vice presidente nazionale Fimaa e presidente Fimaa Milano, Monza & Brianza, ha partecipato nei giorni scorsi al Re Italy Winter Forum, la convention svoltasi all’interno di Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana a Milano, volta ad analizzare i trend di mercato e le prospettive di sviluppo del comparto immobiliare.

“Il Re Italy Winter Forum è un importante momento di interazione fra rappresentanti di associazioni, analisti, advisor, legali, istituti bancari, network immobiliari e di tutti gli addetti ai lavori per confrontarsi sui temi caldi e le sfide che ci attendono nel futuro – ha spiegato Vincenzo Albanese -. In questa giornata di discussione è venuta fuori in maniera evidente l’esigenza di muoversi tutti insieme, di parlare con una voce unica e di fare squadra per riuscire a rendere più forti e corpose le richieste del comparto immobiliare anche nei confronti dell’attività governativa, affinché siano introdotte nuove norme di cui c’è assoluta necessità. Nella legge di bilancio 2017 siamo rimasti orfani di una serie di elementi che dovevano andare a incentivare il mercato. Invece per una serie di ragioni, compresa la crisi di governo, non si sono ancora potute realizzare quelle novità normative che sono fondamentali per la ripresa del mercato. Tra queste, di assoluta priorità è la possibilità per le imprese di ritirare gli immobili usati senza gravarli di una fiscalità troppo onerosa, e di far passare l’Iva sull’acquisto della prima casa dal 4% al 2%. Nell’ultimo anno il numero delle transazioni nei grandi centri urbani è certamente ritornato positivo, soprattutto a Milano, città che da sempre anticipa il trend nazionale. Però sono ancora tante le incognite che derivano non solo dalla situazione italiana, ma anche europea. Il mercato immobiliare segue l’economia del Paese, se l’economia del Paese continua ad arrancare non ci si può certo aspettare che il nostro settore produca risultati performanti”.

