Re/Max lancia Max/Connect, app relazionale per smartphone e tablet

Nel 2021 Re/Max Italia festeggia il 25esimo anniversario di attività nel nostro Paese e lancia Max/Connect, app relazionale già disponibile per smartphone e tablet. L’applicazione, sviluppata per migliorare ulteriormente la customer experience, fonde tecnologia e rapporto umano proponendosi come inedito strumento di interazione in ottica di digitalizzazione dei processi.

Bastano pochi click per mettersi direttamente in contatto con il proprio consulente di fiducia, iniziando a scambiare informazioni in tempo reale. Tramite Max/Connect, infatti, è possibile fissare appuntamenti, condividere le agende e inviare feedback immediati sulle proposte degli immobili selezionati. Attraverso la app, i clienti Re/Max possono, inoltre, consultare informazioni sintetiche in formato scheda, contenenti a colpo d’occhio tutti i dati più rilevanti per seguire il processo di compravendita in modo fluido e immediato.

In dettaglio, il progetto Max/Connect prevede due fasi. La prima, già portata a compimento, è dedicata a chi cerca casa, facilitando il dialogo con l’agente immobiliare e la consultazione delle proposte. Il secondo step del progetto è invece focalizzato sulla fase di vendita. Attraverso la app, infatti, il cliente potrà monitorare in tempo reale le attività svolte dal consulente per la vendita del proprio immobile.

“La customer experience rappresenta da sempre un asset strategico del nostro modello di business – spiega Dario Castiglia, ceo & founder di Re/Max Italia -. Un elemento chiave che stiamo via via arricchendo con l’utilizzo di strumenti tecnologici sempre più evoluti, tra cui la nuova app Max/Connect”.

Oltre a permettere di gestire più velocemente il dialogo con il proprio consulente, Max/Connect consente ai nuovi clienti Re/Max di scegliere l’agente immobiliare a cui affidarsi, valutandone il profilo, le aree di competenza e i performance rating. Gli agenti vengono quindi contattati dai clienti ai quali possono inviare offerte in tempo reale, ricevendo con immediatezza feedback quali “Mi piace”, ”Non mi piace”, “Vorrei prenotare una visita”. La app, inoltre, è interconnessa con il Crm delle agenzie Re/Max e permette la gestione puntuale di appuntamenti e visite degli immobili.

“Max/Connect è solo un tassello delle iniziative Re/Max focalizzate sull’utilizzo della tecnologia per rendere ancora più efficiente l’intermediazione immobiliare. Tra queste la firma grafometrica, i virtual tour i virtual open house e il fitto programma di training formativi e aggiornamenti professionali, attualmente erogati da Re/Max University in streaming, nel rispetto del distanziamento sociale”, conclude Castiglia.