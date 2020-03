Re/Max, nel 2019 fatturato aggregato in crescita del 23%

Nel 2019 Re/Max ha registrato un solido +23% del fatturato aggregato 2019, che supera così gli 81 milioni di euro. È aumentata anche la capillarità sul territorio con un incremento di quasi il 20% delle nuove aperture di agenzie Re/Max rispetto allo scorso anno; una percentuale che raggiunge il 38% in Emilia Romagna, dove si rileva anche un raddoppio del numero di agenti. A livello nazionale, Re/Max sfiora così le 450 agenzie attive, di cui 130 nuovi contratti in franchising siglati nel corso del 2019, per un totale di 4.160 affiliati. Una crescita considerevole che le è valsa prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, tra cui il Franchising Key Award 2019 come miglior master franchisee italiano; l’Italia Franchising Award per l’attività di sviluppo del brand sul territorio nazionale e la riconferma per la sesta volta consecutiva nei Superbrands 2020.



A sostenere questa evoluzione, la forte attività di reclutamento, costantemente incentivata dalla sede centrale e dai broker delle agenzie stesse e ulteriormente rafforzata dalla validità del modello di business che caratterizza il network. “Basato sulla formula dello studio associato e sulla collaborazione tra professionisti, il modello Re/Max permette di creare economie di scala e assicura agli agenti strumenti tecnologici e di marketing all’avanguardia, oltre ad un portafoglio di immobili già disponibili, anche a livello internazionale, che aiutano i nuovi affiliati a creare un’attività di successo senza confini fin dalla fase di start up”, ha sottolineato Dario Castiglia, ceo & founder di Re/Max Italia. Un successo che si traduce anche in performance d’eccellenza: in media gli agenti Re/Max hanno venduto nel 2019 un immobile ogni 25 minuti superando abbondantemente le 20.500 transazioni nel corso dell’anno.



“Il 2019 è stato un anno positivo per il mercato immobiliare residenziale che ha registrato nuovamente un aumento del numero di compravendite e prezzi stabili – ha aggiunto Castiglia -. Numeri che, seppur con percentuali più ridotte rispetto agli anni precedenti, si prevede continueranno a crescere”. Così come crescono le ambizioni di Re/Max che per il 2020 punta a raggiungere le 500 agenzie e i 5.000 consulenti affiliati, ponendosi come obiettivo il superamento dei 100 milioni di fatturato aggregato.



Sin dal suo ingresso in Italia, avvenuto ormai 25 anni fa, Re/Max si è contraddistinta per la forte vocazione all’innovazione e l’attitudine a “rompere” le regole del real estate. “Abbiamo scelto di essere disruptive, siamo unici per quello che facciamo e per quello che offriamo ai nostri affiliati”, ha continuato Castiglia. Per questo la strategia di Re/Max per il 2020 si basa su tre asset fondamentali: crescita, customer experience e tecnologia. “Vogliamo continuare ad attrarre i migliori agenti e broker, conquistando sempre maggiori quote di mercato, e per farlo supportiamo i nostri affiliati con un programma di formazione in costante ampliamento, che comprende percorsi di specializzazione come Re/Max Compass e Re/Max Accelerate, un’evoluta piattaforma e-learning a disposizione degli affiliati e prestigiose collaborazioni con Sda Bocconi e Rics”. Inoltre, Re/Max accelera la digitalizzazione del settore immobiliare in Italia dotando la rete di strumenti tecnologici customizzati di ultima generazione, che vanno dalla nuova firma grafometrica al gestionale Maximizer, dalla nuova app MyRe/Max aggiornata in tempo reale fino alla rinnovata interfaccia Maxisite, arricchita con nuove funzionalità per fornire un servizio di alta qualità che si colloca all’interno di un grande progetto dedicato alla customer experience che Re/Max Italia sta mettendo in atto su più fronti.