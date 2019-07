Immobiliare Usa, Re/Max: a maggio vendite in crescita del 15,3%

Nel mese di maggio le vendite delle case negli Stati Uniti sono aumentate leggermente rispetto all’anno scorso, ponendo fine a una serie di diminuzioni registrate per 9 mesi. Allo stesso tempo, l’offerta è cresciuta per l’ottavo mese consecutivo, registrando il maggior numero di immobili in vendita in 34 mesi, da agosto 2016 nelle 54 aree metropolitane del National Housing Report di Re/Max.

Secondo il report di Re/Max la vendita degli immobili avviene rapidamente, come risulta evidente dalla media dei giorni sul mercato (47), la seconda media del maggio più bassa registrata nei 10 anni di pubblicazione del report.

Le vendite immobiliari sono aumentate del 15,3% da aprile a maggio, registrando il secondo “salto” più alto tra aprile e maggio nella storia dell’Housing Report. Le vendite immobiliari sono aumentate dello 0,4% rispetto a maggio 2018, il primo aumento anno su anno da luglio 2018. Il numero di immobili in vendita è cresciuto del 4,9% anno su anno stabilendo un record per la più elevata crescita durante il mese di maggio. I tempi medi di permanenza degli immobili sul mercato a maggio sono scese a 2.6 mesi, rispetto al 2,8 mesi di aprile 2019 e 2,9 mesi registrati a maggio 2018Il prezzo mediano di vendita di $ 259.500 è cresciuto del 3,4% anno su anno, rappresentando il più basso aumento registrato nel mese di maggio dal 2011.

“La stagione delle vendite primaverili è stata in piena fioritura durante il mese di maggio e ha offerto a compratori e venditori qualcosa di piacevole – ha dichiarato Adam Contos, ceo di Re/Max -. Gli acquirenti generalmente trovano una maggiore scelta unitamente ad un moderato aumento dei prezzi. Allo stesso tempo, i venditori vendono rapidamente le loro case godendo di guadagni considerevoli. In conclusione, il mercato sta funzionando in modo efficiente in questo momento e gli immobili si vendono, in media, velocemente”.

TRANSAZIONI CONCLUSE

Nelle 54 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da Re/Max a maggio 2019, il numero medio degli immobili venduti è aumentato del 15,3% rispetto ad aprile 2019 e dello 0,4% rispetto a maggio 2018.Le aree con le percentuali di aumento maggiori sono state Billings, MT con +64,2%, Burlington, VT con +61,6%, e Minneapolis, MN con +35,8%.

PREZZO MEDIANO DI VENDITA

A maggio 2019 il prezzo mediano di vendita degli immobili venduti nelle 54 aree analizzate è stato di $259.500, in aumento del 3,3% rispetto ad aprile 2019 e maggiore del 3,4% rispetto a maggio 2018. Solo tre aree hanno visto una diminuzione del prezzo su base annua: San Francisco, CA con -5.1%, Honolulu, HI con -3.2%, e Billings, MT con -1.6%. Delle 54 città, invece tre hanno visto un aumento a doppia cifra percentuale, le maggiori a Milwaukee, WI con +14,2, Boise, ID con +13,6%, e Albuquerque, NM con +10,2%.

GIORNI SUL MERCATO

A maggio 2019 la media dei giorni sul mercato degli immobili venduti è stata di 47, cinque giorni in meno rispetto alla media registrata ad aprile 2019 e maggiore di due rispetto a quella di maggio 2018. I mercati con la più bassa media di giorni sono Omaha, NE con 25, San Francisco, CA e Denver, CO, con 26. I mercati che hanno registrato la media più alta di giorni sono stati Augusta, ME, con 116, Hartford, CT, con 89, e Miami, FL, con 86.I “giorni sul mercato” indicano il numero medio di giorni che intercorre dalla presa dell’incarico alla firma del contratto.

OFFERTA DI CASE IN VENDITA

Il numero degli immobili in vendita a maggio 2019 è aumentato del 4,5% rispetto ad aprile 2019 e del 4,9% rispetto a maggio 2018. Basata sugli immobili venduti a maggio 2019, l’offerta mensile è scesa a 2,6 dal 2,8 di aprile 2019 e diminuita dal 2,9 di maggio 2018. Un’offerta di immobili a 6,0 mesi rappresenta un mercato in equilibrio tra acquirenti e venditori.A maggio 2019, solo Miami, FL, ha registrato un’offerta maggiore di 6 (6,2), tipicamente considerato mercato al rialzo. I mercati con la più bassa offerta sono: Boise, ID a 1,2, Omaha, NE a 1,3, a Manchester, NH e San Francisco, CA, a 1,4.