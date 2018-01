di

Sono stati oltre 11 i miliardi investiti nel real estate italiano nel 2017. Come emerge dall’analisi di Cbre, si tratta di un valore record, in crescita del 21% rispetto al 2016. Sono stati oltre 11 i miliardi investiti nel real estate italiano nel 2017. Come emerge dall’analisi di, si tratta di un valore record, in crescita del 21% rispetto al 2016.

“I dati del 2017 – ha dichiarato Alessandro Mazzanti, ceo di Cbre Italia – confermano che il prodotto immobiliare italiano suscita un forte interesse da parte degli investitori, soprattutto nel comparto degli uffici, che continuerà ad attrarre capitali anche nel prossimo trimestre, non soltanto nelle piazze più importanti come a Milano e a Roma, che ha buone prospettive e ha mostrato ottime performance, ma anche in mercati secondari. La spinta al settore immobiliare, anche nel corso del 2018, verrà dalla logistica, che ci aspettiamo continui il trend di crescita registrato nel 2017”.

Nel corso dell’anno passato si è assistito a una boom del settore della logistica che ha registrato un incremento del 95% rispetto all’anno precedente e ha raggiunto complessivamente investimenti per un totale di oltre 1,2 miliardi.

È tuttavia il settore uffici che detiene ancora la quota maggiore di investimenti, per complessivi 4 miliardi (+10% rispetto al 2016). In decremento, invece, il comparto retail (a quota 2.4 miliardi; -5% rispetto al 2016) in particolar modo i centri commerciali che, nelle location secondarie, risentono maggiormente i macro-trend in atto.

Real Estate, Cbre: 2017 anno record con oltre 11 miliardi di investimenti ultima modifica: da