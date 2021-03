Reale Group, cinque nuove nomine

Luca Colombano, Guido Picca Piccon, Renzo Liaj, Gianpiero Zannier e Michele Bavaro assumono nuovi incarichi in Reale Group.

Luca Colombano, 47 anni, una laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Milano e oltre 20 anni di esperienza maturata in ambito di assicurazione e riassicurazione, è esperto di gestione del rischio e specifiche della distribuzione. Guida da oltre 10 anni le reti di vendita in posizioni di vertice e dall’ inizio del mese è vice direttore generale di Italiana Assicurazioni.

Con esperienza pluridecennale in Reale Group, Guido Picca Piccon, che negli ultimi anni ha ricoperto ruoli di prestigio in particolare in ambito di Pianificazione Amministrazione e Controllo di Gruppo, assume oggi la carica di vice direttore generale e cfo di Banca Reale. Classe 1970, si è laureato a pieni voti in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino.

Renzo Liaj, classe 1967, in Reale Group da 30 anni ha ricoperto diversi ruoli all’interno della Direzione Risorse Umane del Gruppo in Italia, tra cui quello di Head of Hr delle Compagnie Banca Reale e Blue Assistance, fino a diventare, nel 2015, Direttore delle Risorse Umane di Reale Mutua. Oggi assume un importante incarico internazionale presso la compagnia spagnola di Reale Group, Reale Seguros, come director de personas y transformación.

Gianpiero Zannier, classe 1973, con una laurea in economia dell’Università di Torino e un mba in business management della Cattolica di Milano è in Reale Mutua dal 2000 e dal 2010 Direttore Marketing e Comunicazione. Dal 1 febbraio, assume l’incarico di director de nuevos negocios y marca presso Reale Seguros Spagna a Madrid.

Michele Bavaro, classe 1968, di nazionalità italo-americana, con una laurea in scienze politiche dell’Università Statale di Milano, ha maturato, principalmente in contesti internazionali, un’esperienza trentennale in ambito risorse umane. Dal 2018 direttore amministrazione del personale e servizi generali in Reale Mutua, Bavaro vola oltre oceano per assumere l’incarico di director de personas presso la compagnia cilena di Reale Group, Reale Seguros Chile.